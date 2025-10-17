Prins Andrew avsäger sig alla kungliga titlar

Enligt uppgifter från Expressen ska han i ett uttalande ha sagt: "Jag har beslutat, som jag alltid har gjort, att sätta min plikt gentemot min familj och mitt land främst. Jag står fast vid mitt beslut för fem år sedan att dra mig tillbaka från det offentliga livet. Med Hans Majestäts godkännande känner vi att jag nu måste ta ytterligare ett steg. Jag kommer därför inte längre att använda min titel eller de hedersbetygelser som har tilldelats mig", säger han i ett uttalande.