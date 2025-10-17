Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Storbritannien

Prins Andrew avsäger sig alla kungliga titlar

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 20:09
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 20:33

Enligt uppgifter från Sky News avsäger sig prins Andrew alla kungliga titlar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämne:

Storbritannien

Prins Andrew avsäger sig sina kungliga titlar, enligt ett uttalande, rapporterar Sky News. Han fortsätter dock att vara prins, som son till drottning Elizabeth.

Enligt uppgifter från Expressen ska han i ett uttalande ha sagt: "Jag har beslutat, som jag alltid har gjort, att sätta min plikt gentemot min familj och mitt land främst. Jag står fast vid mitt beslut för fem år sedan att dra mig tillbaka från det offentliga livet. Med Hans Majestäts godkännande känner vi att jag nu måste ta ytterligare ett steg. Jag kommer därför inte längre att använda min titel eller de hedersbetygelser som har tilldelats mig", säger han i ett uttalande.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:19
Nyheter
/ Utrikes

Trump bekräftar räd mot Venezuelabåt – två gripna

Idag
21:10
Nyheter
/ Utrikes

Hamas: Ska lämna över ytterligare kvarlevor

Idag
20:24
Nyheter
/ Utrikes

Vapenvila slut – ”nya attacker mot Afghanistan”

Idag
20:09
Nyheter
/ Utrikes

Prins Andrew avsäger sig alla kungliga titlar

Idag
19:29
Nyheter
/ Utrikes

Zelenskyj anländer till Vita huset för möte med Trump

Idag
19:06
Nyheter
/ Utrikes

Utsatta i Darfur tvingas äta kohudar mot hunger

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons