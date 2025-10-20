Plan krockade på Hongkongs flygplats – två döda

B744-flygplanet anlände från Förenade Arabemiraten och ”avvek från den norra landningsbanan efter landning och hamnade i havet”, uppger Hongkongs civila luftfartsmyndighet i ett pressmeddelande.
”Preliminär information visar att de fyra besättningsmedlemmarna ombord räddades och fördes till sjukhus, medan två markanställda påverkades och föll i havet”, skriver myndigheten.
Planen föll i haven efter kollisionen
Planet tros ha kolliderat med ett markfordon som också föll i havet, enligt myndigheterna.
En man ombord på markfordonet, 30 år gammal, bekräftades död på platsen, medan en annan man, 41 år gammal, avled efter att ha förts till sjukhus.
Flygplatsens norra landningsbana stängdes tillfälligt på måndagsmorgonen, medan de två andra banorna förblev i drift.