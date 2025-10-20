Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Hongkong

Plan krockade på Hongkongs flygplats – två döda

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 07:50
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 08:24
Fraktfartyget kolliderade med ett markfordon och gled av landningsbanan ned i havet.
Fraktfartyget kolliderade med ett markfordon och gled av landningsbanan ned i havet. Foto: Chan Long Hei/AP/TT

Två personer har omkommit då ett fraktflygplan kolliderat med ett markfordon under landning i Hongkong.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Hongkong, Flygplan

B744-flygplanet anlände från Förenade Arabemiraten och ”avvek från den norra landningsbanan efter landning och hamnade i havet”, uppger Hongkongs civila luftfartsmyndighet i ett pressmeddelande.

”Preliminär information visar att de fyra besättningsmedlemmarna ombord räddades och fördes till sjukhus, medan två markanställda påverkades och föll i havet”, skriver myndigheten.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

MISSA INTE: Trump: Vapenvilan gäller fortfarande i Gaza

Foto: Chan Long Hei/AP/TT
Foto: Chan Long Hei/AP/TT

Planen föll i haven efter kollisionen

Planet tros ha kolliderat med ett markfordon som också föll i havet, enligt myndigheterna.

En man ombord på markfordonet, 30 år gammal, bekräftades död på platsen, medan en annan man, 41 år gammal, avled efter att ha förts till sjukhus.

Flygplatsens norra landningsbana stängdes tillfälligt på måndagsmorgonen, medan de två andra banorna förblev i drift.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:03
Nyheter

Mirakelmedicin? Påsköns fynd kan bromsa åldrandet

Idag
07:50
Nyheter
/ Utrikes

Plan krockade på Hongkongs flygplats – två döda

Idag
05:16
Nyheter
/ Utrikes

Sydkorea: 59 gripna misstänkta för bedrägeri

Idag
02:54
Nyheter
/ Utrikes

Trump: Vapenvilan gäller fortfarande i Gaza

Idag
02:12
Nyheter
/ Utrikes

Mittenkandidaten Paz vann Bolivias presidentval

Igår
19:40
Nyheter
/ Utrikes

Iran avrättar misstänkt israelisk spion

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons