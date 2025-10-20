Plan krockade på Hongkongs flygplats – två döda

Två personer har omkommit då ett fraktflygplan kolliderat med ett markfordon under landning i Hongkong.

B744-flygplanet anlände från Förenade Arabemiraten och ”avvek från den norra landningsbanan efter landning och hamnade i havet”, uppger Hongkongs civila luftfartsmyndighet i ett pressmeddelande.

”Preliminär information visar att de fyra besättningsmedlemmarna ombord räddades och fördes till sjukhus, medan två markanställda påverkades och föll i havet”, skriver myndigheten.

Foto: Chan Long Hei/AP/TT

Planen föll i haven efter kollisionen

Planet tros ha kolliderat med ett markfordon som också föll i havet, enligt myndigheterna.

En man ombord på markfordonet, 30 år gammal, bekräftades död på platsen, medan en annan man, 41 år gammal, avled efter att ha förts till sjukhus.