Trump: Vapenvilan gäller fortfarande i Gaza

Vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas i Gaza gäller fortfarande, säger USA:s president Donald Trump till reportrar.

Uttalandet kommer sedan Israel genomfört en serie attacker i landremsan. Både Hamas och Israel har anklagat varandra för kränkningar av vapenvilan.

Enligt Israels militär dödades två israeliska soldater och tre skadades i två separata händelser i ett område som fortfarande kontrolleras av israelisk militär under söndagen. Enligt Donald Trump ska inte Hamas ledarskikt ha varit inblandade i att ha brutit mot vapenvilan utan lägger i stället skulden på ”rebeller inom" rörelsen.

— Oavsett vad kommer det att hanteras ordentligt, säger Trump, rapporterar AFP.

Hamas tillbakavisar anklagelser

Hamas själva har tillbakavisat anklagelserna och uppger att man inte har något att göra med händelserna.

Israel meddelade under söndagskvällen att de återgår till att upprätthålla vapenvilan, efter det att de först beslutat om ett stopp för nödhjälp in i Gaza.

Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner säger i en intervju med CBS 60 Minutes att Israel måste börja hjälpa palestinierna.

— Det viktigaste budskapet vi har försökt förmedla till det israeliska ledarskapet är att nu när kriget är över – om man vill integrera Israel med det bredare Mellanöstern – måste man hitta ett sätt att hjälpa det palestinska folket att blomstra och göra bättre ifrån sig, säger han.

Jared Kushner. Foto: Kevin Lamarque/AP/TT