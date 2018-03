Vi har blivit vana vid att allt fler amerikanska skådespelare tar steget från filmduken in i politiken. Där namn som Arnold Schwarzenegger och Jerry Springer båda blivit framstående i den amerikanska politiken.

Och nu kan ytterligare en filmstjärna snart komma och göra samma resa.



Mellan juni 1998 till februari 2004 pågick den amerikanska tv-serien Sex and the City.

I tv-serien fick vi följa karaktärerna Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York Goldenblatt(Kirstin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) och Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) i deras fartfyllda liv i New York City.



Serien som blev en stor succé blev senare även två filmer och nu kanske vi snart kommer att få se en av skådespelarna som guvernör för delstaten New York.

Detta efter att Cynthia Nixon (Miranda) under måndagen gått ut på bland annat Instagram och utlyst sin kandidatur för guvenörsvalet i New York.

Men enligt The New York Times så kommer Cynthia att få det svårt mot den sittande guvenören, Andrew Cumo, som gått ut med att han ska försöka vinna och därmed sitta en tredje mandatperiod.

De största svårigheterna för Cynthia mot den sittande guvenören kommer dels att vara att han redan vunnit valet två gånger tidigare och dels för att han har cirka 30 miljoner dollar, det vill säga ungefär 250 000 000 svenska kronor, i kampanjbudget.

Däremot så kan Cynthia ta till vara på sin stjärnglans när det kommer till att nå ut med sitt budskap. Vilket videon som annonserade hennes kandidatur vittnar om.

Enligt The New York Times så hade hennes video efter enbart 18 minuter nått trendtoppen på Twitter för New York och endast 20 minuter efter det så toppade videon även trendtoppen på Twitter för hela USA.

Det är alltså ingen omöjlighet att vi kommer se Sex and the City-stjärnan som guvenör innan året är slut. Nu återstår det bara att se om hon även lyckas vinna folkets hjärta och med det bli historisk som den första kvinnliga guvenören i delstaten New York.

I spelaren ovan kan du se Cynthia Nixons kampanjfilm som presenterar hennes kandidatur i guvernörsvalet för New York. Valet som kallas för "New York gubernatorial election" kommer att hållas den sjätte november 2018.

