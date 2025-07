Digital lösning ska hjälpa USA betala av statsskulden

USA:s stats skuld är enorm och växer ständigt. Nu finns ett oväntat digitalt verktyg för den som vill bidra: amerikaner kan skicka pengar direkt till statskassan via betaltjänsten Venmo, som fungerar ungefär som svenska Swish .

Swish för statsskuld – en ny möjlighet för privatpersoner

Detta är dock inte främst för att samla in stora summor, utan en del av finansdepartementets satsning på att digitalisera sin verksamhet.

Trots möjligheten är det få som väljer att bidra. Under 2022 fick finansdepartementet bara in cirka 180 000 dollar i frivilliga bidrag.

Statsskulden – en växande ekonomisk börda

Den amerikanska statsskulden motsvarar idag 124 procent av landets BNP, eller cirka 107 000 dollar per invånare. Prognoser visar att skulden bara kommer att öka under det kommande decenniet, efter budgetbeslut under Donald Trumps administration.