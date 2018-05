Rysk journalist "sköts till döds" – dök upp vid liv på presskonferens

I actionfilmer är det ett vanligt förekommande fenomen att personer fejkar sin död. För att komma i från en skurk, en mördare eller polisen. Men händer det i verkligheten? Ja det gör det tydligen.

Under tisdagen rapporterade flera stora, och små, medier om att den 41-årige ryska journalisten Arkady Babchenko skjutits till döds i Ukraina. Anledningen tros ha varit att han är känd för att öppet kritisera den ryska presidenten Vladimir Putin, skrev bland annat SVT om.

Det skrevs att han blivit skjuten till döds i sitt hem och att frun hittat honom blodig på golvet. Under torsdagen hölls en presskonferens där Arkady själv dök upp – högst levande. Detta för att dementera uppgifterna om att han inte längre var i liv. Han hade nämligen fejkat sin egen död!

Arkady Babchenko i tårar under presskonferensen. Bildkälla: TT

Anledningen ska ha varit att 350 000 kronor erbjudits av den ryska regeringen för hans död. Den ukrainska säkerhetstjänsten föreslog då att de skulle icensätta hans mord, för att förhindra ett riktigt mordförsök. Inte ens frun ska ha fått veta att hans död var fejkad.

– Så vitt jag vet pågick förberedelserna av den här insatsen i två månader. Jag informerades om det för ungefär en månad sedan. Under den månaden såg jag hur de arbetare, hur hårt de arbetade. Vi höll kontakten under hela månaden, vi tänkte och vi agerade. Resultatet blev den här speciella insatsen, säger han under presskonferensen skriver SVT.

Den ryska regeringen ska inte ha kommenterat iscensättning av hans död utan skriver om händelsen, i ryska medier, som att Ukraina har möjliggjort för terrorism.

Under presskonferensen passade Arkady på att rikta ett extra förlåt till sin fru och tackade alla som hade sörjt honom.

