Jeff Bezos - 5 saker du förmodligen inte visste om honom

Det var under måndagen som grundaren av näthandelssajten, Jeff Bezos, förmögenhet steg till över 150 miljarder dollar. Det vill säga cirka 1 328 850 000 000 kronor, alltså över 1000 miljarder kronor.

Tänk dig att han ungefär har lika mycket pengar som Joakim von Anka har i sitt bankvalv.

Men för att sätta det i jämförelse med världens näst rikaste person, alltså Bill Gates, så har Bezos ungefär 55 miljarder dollar mer än honom på kontot (eller ja, i förmögenhet). Wow.

Men vem är egentligen Jeff Bezos? Vi har listat fem saker du förmodligen inte visste om Amazon och världens rikaste människa.

1. En gång Amazon, alltid Amazon?

Amazon eller Cadabra, vad låter bäst? Bild: Ted S. Warren AP/TT

Nej, faktiskt inte. Det många inte vet är att Bezos från första början döpte sitt företag Amazon till Cadabra. Han valde senare att byta namn från Cadabra till Amazon då folk konstant hörde ordet kadaver istället för Cadabra, skriver MSN.com.



Oturligt, men äsch det gick ju bra ändå!

2. Donerat 2,5 miljoner dollar för att stödja samkönade äktenskap



Jeff tillsammans med sin fru MacKenzie. Bild: Evan Agostini AP/TT

Under 2012 så bad en anställd på Amazon Jeff och hans fru MacKenzie att donera 100 000 dollar för att stödja samkönade äktenskap i delstaten Washington.

Det hela slutade med att paret donerade 2,5 miljoner dollar och blev i och med det två av de som givit mest pengar till ändamålet i USA.



3. Köpte Washington Post med CASH

The "Bezos" Post. Bild: AP/TT

Som om Amazon inte vore nog så bestämde sig Bezos för att köpa den populära nyhetstidningen The Washington Post för 250 miljoner dollar – CASH.

Småpotatis för Bezos såklart.

4. Har stora planer att revolutionera rymdresandet för människan



Är det i en sån här vi kommer att besöka rymden om några år? BIld: AP/TT

Ja och kanske är det närmare än vad vi tror. Elon Musk revolutionerar rymdresor as we speak. Richard Branson planerar på att flyga ut folk till rymden med sitt företag Virgin Galactic.

Jeff Bezos lika så.

Med sitt företag Blue Origin, som han har lagt ned över 1 miljard dollar i, tävlar Bezos om att kunna ta gemene man ut i rymden, skriver CNBC.



Vi håller tummarna – för vem skulle inte vilja åka till rymden?

5. Han drar in ungefär 2 miljoner dollar PER TIMME



Bezos tjänar alltså mer på en dag än vad många gör över en livstid. Bild: Mark Lennihan AP/AP

I alla fall om vi går efter vad Bezos tjänade 2016 då han drog in cirka 19.3 miljarder dollar. Det är ungefär 52 miljoner dollar per dag och cirka 2 miljoner dollar per timme, skriver Business Insider.

Det gäller att ha djupa fickor om man ska gå runt på sådana stålar.