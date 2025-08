På måndagen har det norska meteorologiska institutet utfärdat gula och orangea varningar för kraftiga stormvindar från Oslo via Kristiansand, Stavanger och vidare upp mot Bergen.

— Det här lågtrycket kommer in mot Västkusten under måndagskvällen men det är främst under natten mot tisdagen som det börjar blåsa, sade Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, till TT på söndagen.