Våldtagna av nunnor - nu träder offren fram

I februari tidigare i år medgav påven Franciskus att det förekommit sexuella övergrepp mot nunnor inom katolska kyrkan. Det framkom även att vissa nunnor hade använts som sexslavar av präster och biskopar. Vatikanen stängde då av medlemmarna från prästerskapet och upplöste nunneorden som en konsekvens av övergreppen.

Nu träder kvinnor fram och berättar att de blivit sexuellt utnyttjade - av nunnor.



Två av de utsatta är Cait Finnegan, 67, och Mary Dispenza, 78. Cait Finnegan blev utnyttjad från 15 års ålder av en nunna på den katolska skolan Mater Christi High School i Queens i New York.

Foto: Facebook. Cait Finnegan idag.

Våldtäkterna skedde på skolbussen, på religiösa event, i hennes barnhem och i ett kloster på Long Island. I nästan ett halvt sekel har hon försökt att förtränga de smärtsamma minnena från övergreppen.



“Hon var besatt av mig 24 timmar om dygnet. Kvinnan ägde mig” säger Cait Finnegan till New York Post.

Cait Finnegan berättar för New York Post att hon har känt sig ensam under en längre tid och inte kunnat prata om övergreppen. Hon har även lidit av posttraumatiskt stressyndrom och ångest större delen av sitt liv. Finnegan berättar för New York Post att nunnan lovade kyskhet när hon våldtog henne.

Fler offer träder fram

En stödgrupp som kallar sig Surivors Network of Those Abused by Priests (SNAP) har skapats i syfte att hjälpa andra offer att våga träda fram. En föreståndare för gruppen är Mary Dispenza, som även hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp av både en präst och en nunna.

Mary Dispenza idag. Foto: http://www.marydispenza.com/

Gruppen SNAP har de senaste dagarna fått meddelande från 35 personer som vittnat om att de blivit sexuellt utnyttjade eller fysiskt misshandlade av nunnor.



Vill få hjälp av påven

Nu kräver Mary Dispenza tillsammans med de andra offren att påven Franciskus ska hjälpa dem. De vill att alla som sopat påvarnas och biskoparnas brott under mattan ska få sparken. Mary Dispenza vill också att Vatikanen ska kräva av katolska ledare att de ska kontakta polisen direkt om de får vetskap om övergrepp eller misshandel.