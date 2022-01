Nyfödd bebis slängdes i soptunna – hittades efter sex timmar

Alexis Avila, 18, misstänks ha lyft ur en svart sopsäck ur sin bil, vid 2-tiden på eftermiddagen under fredagen i New Mexico, USA. Därefter ska hon ha kastat påsen i en soptunna utanför en kläd- och möbelbutik, rapporterar New York Post.



Sex timmar senare letade tre personer igenom innehållet i soptunnan och hittade då soppåsen kvinnan tidigare slängde. Och innehållet var minst sagt chockerande.

I den svarta sopsäcken låg nämligen en nyfödd bebis.

Här sågs kvinnan slänga en svart sopsäck i containern. Foto: NBC/KOB TV

Tillståndet uppges vara stabilt

En kvinna svepte då in bebisen i en filt medans en annan man ringde efter hjälp. Bebisen fördes därefter till sjukhus och tillståndet uppges vara stabilt.

Mamman ska sedan ha erkänt att hon slängde sin nyfödda bebis i soptunnan, uppger polisen.

Avila står nu åtalad för mordförsök.



En kvinna svepte in bebisen när den hittades. Foto: NBC/KOB TV

"Det är ondska"

Joe Imbriale, ägaren av butiken, berättade att polisen bad att få se material från hans övervakningskameror. Det var så de senare kunde identifiera mammans fordon.

– Jag blev helt chockad. Jag kan inte sova på nätterna nu när jag vet att bebisen slängdes i soptunnan sådär. Förlåt, men vem gör så? Det är ondska. Jag finner inga ord, sade Imbriale, enligt New York Post.