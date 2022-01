Trots smittan – New Yorks barn ska gå i skolan

Fakta: USA:s skolor och pandemin USA rapporterade 1,35 miljoner nya covidinfektioner i måndags, och slog därmed världsrekordet för antal dagliga fall i ett land. Omikron-varianten står för över 98 procent av de nya fallen i USA, enligt smittskyddsmyndigheten CDC. Strax över 17 procent av amerikanska barn i åldrarna fem till elva är fullvaccinerade. Av de drygt 100 000 allmänna skolorna i USA var närmare 4 200 stängda i mitten av veckan. Amerikansk skolpersonal rapporterade i betydligt högre grad än andra offentliganställda att de kände sig ”stressade” eller ”utbrända” på grund av pandemin i en nationell undersökning från våren 2021. Källa: AP, New Yorker

— Social distansering fungerar inte i skolan och det går inte att få barnen att bära munskydd. Skolan är inte en trygg miljö för dem så som läget är nu. Det måste finnas möjlighet till distansundervisning för familjer som inte känner sig trygga med situationen, säger Farah Despeignes.

En dryg månad in i New Yorks omikronvåg börjar de skyhöga smittotalen plana ut något. Men fortfarande smittas omkring 40 000 New York-bor om dagen och sjukhusinläggningarna med covid är de högsta sedan våren 2020, då staden var den hårdast pandemidrabbade i USA.

24 procent var frånvarande

Då stängde stadens allmänna skolor och undervisningen flyttades över till videochattar. I september förra året välkomnades eleverna tillbaka och möjligheten till distansundervisning försvann. Den nytillträdda borgmästaren Eric Adam har lovat att fortsätta hålla skolorna öppna.

— Vi vill vara extremt tydliga: den tryggaste platsen för våra barn är i skolan, sa Adams vid en presskonferens den 3 januari, i samband med skolstarten efter jullovet.

Han har kallat distansundervisningen under pandemin för ”två förlorade år”.

New Yorks nytillträdde borgmästare, demokraten Eric Adams.

Men Adams beslut möter protester. I veckan tågade elever ut från några av de största gymnasieskolorna i New York i en skolstrejk som uppmanade till en återgång till distansundervisning så länge omikronvågen fortsätter.

I New York var 24 procent av eleverna frånvarande i onsdags, medan ett 50-tal skolor rapporterade att över hälften av eleverna var borta. Närvaron är så låg att Eric Adams har lovat överväga att tillåta någon form av distansundervisning.

Det vill New York-bon och tvåbarnsmamman Natalya Murakhver inte veta av.

— Alla har tillgång till vaccin som fungerar utmärkt för att förhindra sjukdom och död, så det är ingen fara, säger Natalya Murakhver.

Tvåbarnsmamman Natalya Murakhver är emot skolstängningar. Hennes döttrar, sju och elva år gamla, blev deprimerade av distansundervisningen.

"Överdrivna" åtgärder

Hon berättar att hennes döttrar, sju och elva år gamla, blev deprimerade av distansundervisningen.

— Det var hjärtskärande att se min yngsta dotter stirra på skärmen och ligga och gråta på golvet för att hon saknade sina vänner. Det är skandalöst att vi fortfarande diskuterar om barnen behöver vara i skolan.

Hon ser pandemiåtgärderna i döttrarnas skola som överdrivna.

— Barnen bär dubbla munskydd och tillåts inte röra vid varandra. De har tvingats sitta utomhus i kylan och äta lunch på betongen på skolgården, eftersom vissa föräldrar är så oroliga. Jag är mer orolig över barnens mentala hälsa, säger Natalya Murakhver.

En rad studier har visat på negativa effekter av den långvariga distansundervisningen i USA. Tre läkarorganisationer har utlyst ett ”nationellt nödläge för barns mentala hälsa” på grund av isoleringen under pandemin. Skolresultaten har rasat. Eleverna hamnade långt efter i bland annat matematik och läsning under pandemins första år och har fortfarande inte kommit i kapp.

Svarta, latinamerikanska och fattiga elever har drabbats värst. Samtidigt är svarta familjer betydligt mindre benägna än vita att låta sina barn återvända till skolan, visar mätningar.

— Det finns en misstro mot skolsystemet bland svarta föräldrar, säger Farah Despeignes, som bor i den övervägande afroamerikanska och latinamerikanska stadsdelen Bronx, med många fattiga områden som drabbats hårt av pandemin.

— Våra skolor är underfinansierade och har dåliga resurser. Hur ska de kunna se till att våra barn är trygga under en pandemi?

John Marro, vid The American Sign Language and English Lower School i New York, tar tempen på elever på väg in i skolan tidigare i januari.

"Förvarar" eleverna

Även lärarfacket United Federation of Teachers, UFT, har protesterat mot att skolorna håller öppet och mot bristande åtgärder för att hejda smittspridningen. Jake Jacobs, bildlärare på en mellanstadieskola i Bronx och aktiv inom UFT, har sett de negativa konsekvenserna av distansundervisning.

— Barnen mår bättre när de får vara i skolan. Men när smittotalen är så här höga behöver vi stänga ett par dagar tills läget har lugnat ner sig, säger Jake Jacobs.

— På min skola har vi saknat fyra lärare sedan terminen började. Personalbristen gör att vi förvarar eleverna snarare än undervisar dem.

Förutom att kräva att skolpersonalen är vaccinerad och att både elever och lärare bär munskydd har staden delat ut covid-tester för att göra skolorna säkrare. Men Jake Jacobs tycker inte att det räcker.

— Det är omöjligt att få barnen att bära munskydd, de bara tar av sig dem eller har dem under hakan. Jag lägger mycket tid på att få dem att bära munskydden på rätt sätt men många andra lärare har gett upp.

Jake Jacobs, bildlärare i Bronx.

Elevstrejker, demonstrationer och lärare som sjukanmäler sig i protest har präglat fler platser än New York de senaste veckorna. På flera håll i landet tvingas föräldrar hoppa in som vikarier på grund av frånvarande lärare, rapporterar Washington Post. I Chicago höll skolorna stängt fem dagar i följd efter jullovet eftersom lärarna vägrade undervisa på grund av den höga smittspridningen. I onsdags öppnade skolorna igen sedan lärarfacket och staden enats om att förse lärare och elever med munskydd av medicinsk standard och att testningen ska trappas upp.

Valfråga i november?

I mellanårsvalet i november väntas skolstängningar bli en viktig fråga. President Joe Biden har lovat hålla skolorna öppna, men vill samtidigt inte stöta sig med medlemmarna i lärarfacken eller med oroliga föräldrar. Vita huset har lovat att förse skolorna med tio miljoner gratis covidtester för att kunna hålla skolorna öppna.

Men Farah Despeignes i Bronx tänker fortsätta undervisa sina söner hemma tills pandemin har lagt sig.

— Mina barn längtar tills de kan komma tillbaka till skolan, eftersom de får mycket fler uppgifter av mig än av sina vanliga lärare. De tycker att jag är mycket strängare, säger Farah Despeignes och skrattar.