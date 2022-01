Nytt dödsrekord för covid i Australien

Samtliga fall i tisdagens statistik kom från de tätbefolkade östkuststaterna, 36 i New South Wales, 22 i Victoria och 16 i Queensland.

Liksom i andra länder sätter omikronvågen sjukvården under press. I Victoria har nödläge utropats i flera sjukhusregioner, både på grund av många smittade och eftersom stora delar av personalen är sjukanmäld. Nödläget, som ungefär motsvarar det svenska stabsläget, har aldrig tidigare utropats på så många sjukhus i delstaten.

Det tidigare dygnsrekordet för antalet covid-döda i Australien kom så länge sedan som den 4 september 2020, då 59 personer avled.

Med sitt isolerade läge och till stor del stängda gränser har Australien klarat sig mycket bättre under pandemin än många andra länder. Antalet dödsfall per 100 000 invånare ligger på knappt 11, vilket kan jämföras med drygt 150 i Sverige. Just nu är dock dödligheten i relation till befolkningen något högre i Australien än i Sverige, enligt sajten Statistas sammanställning.