Eget ansvar utmaning när Storbritannien öppnar

Antalet inrapporterade dödsfall med covid-19 i Storbritannien låg mellan 900 och drygt 1 000 under en vecka i början av april 2020.

Dödsfallen minskade under sommaren men tog fart igen under hösten. Under flera veckor i januari 2021 pendlade dödssiffran mellan 900 och över 1 300 dagligen. Som mest rapporterades 1 359 personer avlidna på en dag.

I december 2020 började Storbritannien vaccinera sin befolkning mot covid-19.

I februari 2021 sjönk dödssiffrorna. När omikronvarianten fått fäste slog smittspridningen rekord globalt – och i Storbritannien.

Dödsfallen i Storbritannien ökade igen under hösten, men ligger på jämförelsevis låga nivåer. Under vintern 2021–2022 är den högsta inrapporterade dödssiffran på en dag hittills 268 personer. Sett från en sjudagarsperiod har antalet dödsfall nu börjat minska.

Sammanlagt har drygt 154 000 människor med covid-19 dött i Storbritannien. Runt 84 procent har fått minst två vaccindoser.

Källa: Brittiska regeringen.