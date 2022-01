Försvarsministern: Vi måste döda färre civila

Utspelet kommer efter flera tragiska fall som kastat mörka skuggor över Pentagon på sistone. Exempelvis dödades tio oskyldiga, däribland sju barn, i ett drönaranfall i Kabul i augusti. Och The New York Times skrev nyligen om ett bombanfall mot terrorrörelsen IS 2019 som sköttes så katastrofalt att ungefär 70 civila miste livet.

En rapport som Pentagon beställt nyligen visar också att militärerna har allt fokus på fienden när de planerar anfall, utan att ta hänsyn till omgivningen och därmed civila. Och misstagen utreds ofta knappt, enligt rapporten.

I Afghanistan betalar USA:s befäl ofta ut pengar till anhöriga när oskyldiga drabbats. Men det sker mer sällan i Irak. Rapporten tycker att detta system nu förefaller slumpmässigt, och kräver en översyn.

Austin ger i sitt direktiv Pentagon tre månader att ta fram åtgärder.