Presenteras av: The Inner Circle

Samtidigt som flera studier visar att män oftare får orgasm än kvinnor, talas det ofta om att kvinnor kan nå en mängd olika orgasmer. Som klitorisorgasm, vaginal orgasm, analorgasm, fontänorgasmer... och sist men inte minst: multipla orgasmer.

Annons

Många har hört talas om dem – men få vet hur man uppnår dem. Nu har forskare vid University of Indiana tillsammans med sajten OMG YES genomfört en studie med hjälp av intervjuer med 1 055 kvinnor i åldern 19-95 att ta reda på just detta.

Och Sverige, håll i er, för vi har ett resultat.

1. Upprepa rörelser? Ja tack



Ungefär var tredje kvinna (i studien) har lättare att få fler orgasmer om man upprepar rörelsen som gav den första orgasmen. I en stadig takt kan det nämligen bli lättare att få orgasm igen och igen och igen...

Problemet är att det nog oftast är sexpartnern som har koll på just detta än en själv. Kvinnor har däremot stenkoll på hur de vill få klitoris smekt.

45 procent av kvinnorna berättade i studien att de föredrar beröring ovanför, under eller bredvid klitoris. 64 procent ansåg att de gillade en rörelse som gick upp och ner medan drygt 52 procent föredrog en cirkulär rörelse.

2. I N T E N S I T E T

De flesta människor har olika punkter där de verkligen älskar att bli berörda. Detta är nyckeln till att bygga upp en intensitet så stark att orgasmen är ett faktum.

Det gäller alltså att stimulera punkten och öka intensiteten sakta men säkert. Se det lite som att en retning helt av kärlek.

En del kan dock behöva en paus innan man faktiskt återvänder till punkten som gav orgasm, så att stimulera andra sköna punkter under tiden innan nästa orgasm är ett hett tips!

3. Bli inte för monoton

Ni vet säkert hur det på ett sätt kan vara skönt att göra en och samma sak i ett par minuter. Men när det kommer till sex och hur hårt eller lätt en beröring är ska det helst ske lite variation, om en ska tro 33 procent av de tillfrågade kvinnorna i studien.

Genom att exempelvis variera trycket på klitoris kan det vara lättare att kamma hem multipla orgasmer.

Vi kan alltså sammanfatta detta med en mening:

Nyckeln till multipla orgasmer är att inte byta ställning i onödan, hålla ett jämnt tempo, inte fastna i monotona rörelser eller tryck och våga (!) retas.

TV: Kvinnor med den här typen av vagina får lättare orgasm

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.