Paradisön där bilar är förbjudna

Den grekiska ön Hydra ligger i Egeiska havet och har en befolkning på cirka 2 500 invånare. Vid första anblick verkar inte ön skilja sig så mycket från närliggande öar. Vackra vyer, vita sandstränder, klarblått vatten och små byar. Dock finns något som verkligen skiljer Hydra från resten.

Inga motorfordon tillåtna

På ön tillåts inga motorfordon. Istället är det hästar och åsnetransport som gäller för öns invånare och besökande turister. Något som lämpar sig på ön med dess branta backar och byar med trånga gator. De enda motorfordon som är undantagna förbudet är räddningstjänstens fordon och sopbilar.

Om öns åsnebestond säger en lokalinvånare:

– De är våra bilar och händer, de bär allt från byggmaterial och möbler till bagage och shopping, säger Harriet Jarman till CNN.

Den stillsamma lilla ön har också lockat världsartister. Under 1960-talet var Leonard Cohen en av dem som bodde på Hydra, något han sjöng om i sin låt "Bird on the Wire" utgiven 1969.