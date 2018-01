Det är färgföretaget Pantone som varje år tar fram "Color of the Year". Den valda färgen ska inte bara vara en trendfärg, utan också vara en symbol för något som världen just nu behöver.



Den violetta färgen ska symbolisera originalitet, kreativitet och uppfinningsrikedom. Inspirationen har hämtats från ikoner som Prince, David Bowie och Jimi Hendrix. Vem blir inte sugen på att klä sig i lila nu?

1. Pälskappa

Den här snygga jackan i ljust lila kommer bli en färgklick i garderoben och på gatan. Just nu är den dessutom på rea!

2. Satinskjorta

Den här fina skjortan tillsammans med jeans blir en elegant vardagsoutfit! Den kostar 399 kronor.

3. Väska

Den här väskan i bucket bag-modell kommer från Dagmar och är nedsatt med över 1000 kronor i pris.

4. Stickad tröja

Den här tröjan är den perfekta enkla, stickade tröjan. Den finns i ett helt gäng färger, till exempel denna pastelliga lila. Den blir din för 249 kronor.

5. Behå i spets

Vill man inte gå "all in" på det lila kan kanske fina underkläder vara något!

Den här spetsbehån är fin att till exempel skymta under ett mer transparent plagg. Klicka hem den här för 199 kronor.

6. Linne med tunna axelband

Det här snygga blanka linnet kan du klicka hem här för 299 kronor.

7. Partytopp

Den här transparenta, glittriga tröjan är perfekt till festen. Bär den antingen tillsammans med bara en snygg behå, eller lite mer påklätt med en kavaj eller ett linne under. Klicka hem den här.

8. T-shirt med volangdetalj

Den här t-shirten finns i hela 19 olika färger, varav två fina lila nyanser. Den ljusa är dessutom nedsatt i pris till 59,60 kronor.

9. Boots i metallic

Metallic är en annan riktigt het trend, så varför inte slå två flugor i en smäll med de här snygga ankelbootsen? Du hittar dem här.

10. Huvtröja

En sådan här skön hoodie vill man ha en i varje färg av, och det kan man nästan – den finns nämligen i 19 olika färger. Klicka hem den här för 349 kronor.

11. T-shirt med tryck

Den här t-shirten har det grymma trycket "The future equals female". Du hittar den för under hundralappen här.

12. Off shoulder-tröja

Den här off shoulder-tröjan är lite oversize och nedsatt i pris till 149,50 kronor. Klicka hem den här.

13. Skimrande topp

Den här toppen är i en smickrande omlottmodell. Riktigt snyggt till ett par höga byxor eller en kjol! Toppen finns att köpa här för 299 kronor.

14. Blommönstrad blus

Vi älskar knytet i ryggen! Blusen hittar du hos NA-KD.

15. Ormskinnsmönstrade klackar

Tänk dig de här pumpsen med sammetsklack till ett par raka jeans och enkel topp i vår? Så snyggt! Köp dem här.



16. Kappa

Den här fina kappan är i en ullmix och har ett knytbälte som markerar midjan. Du hittar den på rea här.

17. Asymmetrisk kjol

Denna asymmetriska kjol går enkelt att klä ner med en t-shirt för en snygg vardagsoutfit. Den kostar 599 kronor här.

Du hittar ännu fler plagg här.