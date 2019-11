Singles Day 2019: Här är butikerna som har rea – ska du shoppa?

Black Friday fick fäste i Sverige år 2013, men Singles Day är fortfarande ett någorlunda främmande koncept. Singles Day är den största globala shoppingdagen på hela året och sägs vara den kinesiska motsvarigheten på Black Friday.

När är Singles Day och vad är det?

Vilket datum är Singles Day? 11 november 2019

Vad är Singles Day? Dagen infaller alltid den 11 november (11/11) eftersom att ettorna symboliserar singelskapet som står i fokus under rean. Det är med andra ord en högtid som från början infördes för att fira att man är singel. Nu när den stora rean så sakta börjar få fäste även i Sverige och världen över, är det givetvis inte nödvändigt att vara singel för att göra fynd till kraftigt nedsatta priser och höga rabatter. Är du också en av dem som planerar att shoppa under den kommande rean? Då ska du spana in vår lisa här nedan på vilka butiker i Sverige som har rea på Singles Day.

Vilka butiker i Sverige har rea på Singles Day?

Listan uppdateras löpande med butiker.

Teknik

NetOnNet

CDON

Elgiganten

Teknikmagasinet

Media Markt

Ginza

Mode

Nelly



Bubbleroom

NA-KD

Stayhard

Åhléns

Filippa K

&Other Stories

Arket

Ellos

Lindex

Cubus

Asos

Gina Tricot

Brothers

Caliroots

H&M

Wakakuu

Weekday

Man of a kind

Ivyrevel

Inredning

Ellos

Jotex

Åhléns

Royal Design

Cervera

Confident Living

Designtorget

Granit

Kitchentime

Beauty

Lyko

Nordicfeel

Cocopanda

Åhléns

Glossybox

Kicks

Babyface

N.C.P. Concept

Swiss Clinic

Rebelbirdz

Accessoarer

Ideal of Sweden

Glitter

Ur&Penn

Richmond&Finch

Guldfynd

Mockberg

Nick Cabana

Hexter & Baines

Nividas

Prestige

Livsstil

Hotels

Adlibris

Apotek Hjärtat

LensWay

C More

Clas Ohlson

Linas Matkasse

Sportamore

Stronger

Partykungen

Members

Kan du inte vänta?

När Black Friday kickar igång kommer du att kunna hitta exklusiva rabattkoder på den här sidan. Orkar du inte vänta till dess? Då kan du kika in på vår nylanserade rabattkodsajt, med unika rabattkoder för just dig. Psst! Besök vår rabattkodsajt redan nu – klicka här.

Vad borde man fynda under Singles Day 2019?

Passa på att göra de där lite större köpen du har planerat och utnyttja det faktum att de nu går att handla med en lite snällare prislapp på. Du kan också passa på att unna dig något fint, bara till dig själv, in the spirit of SIngles Day. Eller varför inte passa på att inhandla de första julklapparna? Använd listan här nedan och planera dina inköp redan nu.

Läs även: Black Friday och Black Week 2019: Så fyndar du smartast under rean!