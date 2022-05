Kundklubben Zalando Lounge ger dig unika erbjudanden

Zalando Lounge har blivit en trend bland oss modeälskare med sina enorma rabatter på kända varumärken. Vi har djupdykt i tjänsten för att förklara hur den fungerar. Vi hittade bland annat att tjänsten innehåller mycket mer än mode.

Vad får man som medlem i Zalando Lounge ?

Zalando har i mars 2010 på riktigt bestämt sig för att särskilt gynna de kunder som valt att bli medlem i Zalando Lounge. Idag är det mer än 50 miljoner kunder i Europa som valt att bli medlem i Zalando Lounge för att få dagliga erbjudanden med upp till 75% rabatt jämfört med rekommenderade återförsäljarpriser. Erbjudandena ges ofta bara under kort tid, t ex bara några dagar så det gäller att logga in ofta för att fånga de bästa. När ett erbjudande gått ut kommer det inte tillbaks. Inköparna på Zalando Lounge gör nya inköp varje dag.

Hur blir man medlem i Zalando Lounge ?

Ett medlemskap i Zalando Lounge är kostnadsfritt. Det är enkelt att bli medlem HÄR.

Hur kan Zalando Lounge erbjuda så låga priser för äkta kvalitétsmärken?

En stor anledning till att Zalando Lounge kan erbjuda så bra priser för äkta kvalitétsmärken är att varorna inte levereras till Zalando Lounge förrän efter att en kampanj till medlemmarna avslutats. Lagerkostnaderna blir då minimerade.

Zalando Lounge har stora varumärken med stora rabatter

Zalando Lounge arbetar med flertalet kända varumärken för att kunna ge så läckra och bra erbjudanden som möjligt till sina medlemmar, bland flera andra:

