Stilla shoppingbegäret med några nya roliga prylar! Vissa saker kanske du inte ens visste fanns.



1. En smart ryggsäck



Det här kanske ser ut som en vanlig ryggsäck – men det är faktiskt en smart ryggsäck, tro det eller ej.

För bara 349 kronor får du en väska med USB-port, AUX-uttag och ett tresiffrigt kodlås! Finns i flera olika färger.



2. Aktivitetsarmband



Det här armbandet registrerar rörelse och avstånd. Du kan se hur mycket klockan är, få notiser från din telefon och se temperaturen. Perfekt för den som tränar! Kolla in det här.



3. Pads att lägga under ögonen



Det här ungefär som en liten kudde, som du alltså placerar under ögonen. Du kan bli kvitt med mörka ringar, torr hy och trötthetstecken! Just nu kan du fynda dem från under hundringen.

4. Smart klocka med bluetooth





Varför ha en vanlig klocka när man kan ha en smart klocka? Den här har funktioner som kaloriförbrukning, samtal, självutlösare, kalender, kompass och mycket mer. Kolla in alla funktioner här.



5. Snap & Roll Magic Bun



Vill du ha den perfekta håruppsättningen – på det absolut enklaste sättet? Då är det här något för dig. Superbra inför de tillfällen när du vill vara lite extra fin, som studentbal eller bröllop.



6. Effektiv mandolin



Hacka grönsaker och liknande riktigt snabbt och smidigt. Med den här dealen får du en mandolin för bara 259 kronor. Fem olika blad följer med.

7. Rakförkläde





Det här visste du säkert inte att du ville ha. Men nu när du ser förklädet kanske det kliar i fingrarna ändå! Den här produkten är gjord för alla skäggbärare som vill ha en lättare städning.



8. Fodrade leggings



Om du är en leggingsbärare är du också medveten om hur kallt det kan bli. Därför är de här fodrade leggingsen absolut värda sina 99 kronor. Kolla in dem här.

9. Scratch Map



Med den här kartan kan du på ett roligt och unikt sätt visa vilka ställen du besökt i världen. Välj 1- eller 2-pack här.



10. Korthållare med personlig gravering



Glöm plånböcker och myntfack – för vem har ens sedlar nu? En korthållare är smidig, tar lite plats och du får en överblick över vilka kort du har där.

Den här korthållaren kan du till och med gravera in något i! Ditt eget namn till exempel. Eller någon annans namn om du vill ge bort en som en gåva.

11. Lyssna på musik och ladda telefonen samtidigt



På de nyaste modellerna av iPhone kan man inte längre använda hörlurarna och ladda telefonen samtidigt. Många tycker det är sjukt störande, och för att fixa det problemet behöver du en adapter. Här hittar du en för bara 169 kronor.

12. Unik väggkrok



Steppa upp ditt inredningsgame med den här coola väggkroken. Finns i flera olika färger – så du kan lätt välja den som passar ditt hem bäst.

13. Filter till avlopp



Okej, det här kan kännas som en tråkig grej att köpa – men det är så värt det! Du slipper stopp i avloppet, och kan enkelt lyfta upp allt äckel och slänga det.

De kommer i 2-pack. Kostar inte ens en hundralapp!