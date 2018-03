Det finns massor av teknikprylar på rea just nu. Allt från märkesgrejer till bärbara datorer. Allting ultimat för den som spelar mycket spel och är en gamer.

Här är prylar som maximerar din spelupplevelse, plus lite annat smått och gott, som brädspel till exempel.

1. Nyaste Assasin's Creed



Med 53 procent blir det här spelet ditt för 399 kronor just nu. Det här är en specialutgåva med extra innehåll!

Spelutvecklarna har fokuserat på att skapa en ny början åt spelserien. Du får slåss på ett nytt sätt och växla mellan olika vapen, och slåss mot flera samtidigt. Gripande storytelling som definitivt kommer få dig att fastna. Värt varenda krona – du hittar det billigast här.

2. Apple iPad Air



Det är inte ofta som Apples produkter finns att fynda till nedsatta priser. Men nu har du chansen! Här hittar du en iPad nedsatt med 20 procent.



3. Gaminglurar från Logitech



Logitech har många grymma produkter för gamers. De här lurarna är inget undantag! Grymt bra ljud och anpassningsbar belysning. Här hittar du dem med 36 procent rabatt.

4. Acer Predator 27tum



Unna dig en riktigt grym skärm till kanonpris! Den här skärmen heter "Predator" av en anledning. Spana in skärmen här.

5. SEGA Classic Game Consol



Med den här lilla konsolen får du 80 klassiska SEGA-spel. Perfekt för nostalgikern! Klicka hem den långt under tusenlappen här.



6. Tangentbord från Razer



Det finns många grymma recensioner att läsa om det här tangentbordet. Det lanserades 2010 och toppade snabbt listorna. Ett bra tangentbord för den som gillar mekaniska tangenter. Kolla in det här.

7. Harry Potter Trivial Pursuit





Perfekt för den inbitna Harry Potter-nörden. Här får du blandade frågor i olika svårighetsgrad.

Så mycket roligare än ett vanligt Trivial Pursuit – och kanske är du bättre på just det här? Finns att fynda under hundralappen här.

8. Datormus från SteelSeries



För spelare som föredrar en mindre mus är den här från SteelSeries ett bra köp. Du hittar den här för 249 kronor.



9. Gamingstol



Att sitta skönt är viktigare än du tror, det skonar ryggen och kan eventuellt rädda dig från diverse problem. Här är en bra gamingstol, fullt anpassningsbar och nedsatt i pris just nu.

10. Bärbar dator från MSI



Endel föredrar en bärbar gamingdator, eller måste ha en för att enkelt kunna transportera den. MSI gör riktigt bra bärbara datorer, optimala för gaming. Den här är nedsatt i pris just nu.



11. World of Warcraft-monopol



Tänk dig en spelkväll med vännerna – men istället för ett vanligt Monopol drar du fram den här häftiga World of Warcraft-versionen. Fynda den just nu när den är nedsatt i pris.



12. Revolution Pro Controller



Ta ditt spelande till en helt ny nivå! Maxa din skicklighet en avancerad styrenhet byggd för Playstation 4.

Den här kontrollen är otroligt bra, och perfekt för den som vill anpassa sin kontroll efter vad hen än spelar. Här hittar du den billigast.

13. Färgglad musmatta



Piffa upp skrivbordet med lite härlig färg. Just den här gröna nyansen är typisk för Razer, vilket alltså är vart den här musmattan kommer ifrån. Just nu kan du fynda den för 199 kronor.

14. Datormus med design



De flesta datormöss ser mer eller mindre likadana ut. Nu har du chansen att klicka hem en med en riktigt snygg design. Den här är dessutom riktigt billig och kan klickas hem för 199 kronor.

15. Stor musmatta



Om du vill ha extra utrymme, eller bara en bekväm yta att vila handlederna på så är en stor musmatta något för dig. Det hindrar också exempelvis tangentbordet från att glida runt på bordet.

Den här musmattan kommer från Turtle Beach – och blir din för 179 kronor just nu.

16. Playstation 4 i Call of Duty-design



Playstation 4 Slim kommer i ett mindre och lättare chassi med lägre strömförbrukning – med just det här får du dessutom med Call of Duty. Och hur snygg är inte konsolen i den här tuffa designen? Nedsatt i pris just nu.

17. Webbkamera



Piffa upp ditt streamande med en bra webbkamera. Den här kommer från Logitech och är populär bland många streamers. Här hittar du den billigast.

