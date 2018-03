Få en bra start på våren 2018 – med en riktigt god parfym. Kanske får du den där speciella personens uppmärksamhet? Vem vet, en doft kan faktiskt göra riktigt mycket.

Här hittar du herr- och damparfymer som toppar listorna just nu.

PARFYMER FÖR HENNE



1. Sorbetto Rosso från Escada



Escadas parfymer är ofta högst upp på topplistorna. Deras nya parfym Sorbetto Rosso är fruktigt fräsch. Hjärtnoten består av somrig vattenmelon. Du hittar parfymen billigast här.

2. Gucci Bloom



Här är en fyllig doft från populära Gucci. Det här är en av deras mest köpta parfymer – och vi förstår varför. Perfekt inför våren och sommaren. Spana in den här.

3. Si Passione från Giorgio Armani



Giorgio Armani har med sin nya parfym lyckats ta fram en riktigt sensuell doft – med exempelvis intensiv vanilj och ros som blir en fruktig och blommig doft. Klicka hem den billigast här.

4. So Fresh





Namnet "So Fresh" är ju ganska förklarande. Här är en frisk och blommig doft från populära Marc Jacobs. Flaskan är också väldigt fin, och passar perfekt som en liten inredningsdetalj.

5. Kenzo Flower by Kenzo



Den här flaskan må inte se ut som mycket för världen. Men parfymen doftar så gott! En lagomt blommig doft som håller sig kvar under hela dagen. Här kan du klicka hem den billigast.

6. Skin från Clean



Fångar den oemotståndliga doften av ren hud, det kanske inte låter så lockande, men faktum är att den här parfymen är en favorit bland många.

Friska noter av honungsmelon och lotusblommor blandar sig med luftiga ackord, som möts upp av blommor. I basen ligger krämig vanilj, amber och mysk. Kolla in parfymen här.

7. Flowerbomb



Precis som namnet antyder så är det här en riktig Flowerbomb. Här hittar du den billigast.

8. Scandal



Det här är en ganska ny parfym, som gjort stor succé bland influencers och kändisar. Med sin fruktiga doft passar den här perfekt för våren.

PARFYMER FÖR HONOM:

9. The One For Men



För bara 388 kronor kan den här populära parfymen bli din. Ingen kommer missa dig med den här sensuella parfymen, som har en kryddig och orientalisk doft.

10. One Million



Paco Rabannes lyxigt guldiga parfym har varit populär länge. Du hittar den billigast här.

11. Stronger With You



Stronger With You från lyxiga Emporio Armani är doften för honom.

Oförutsägbart överraskar den med sin originalitet, kryddigt i toppnoterna. Just nu kan du fynda doften under femhundringen.

12. Invictus Aqua



Ännu en favorit från Paco Rabanne. Parfymen heter Invictus – som betyder oövervinnerlig. Det är en fräsch och sportig doft som säger sig representera dynamik och energi. Toppnoterna består av grapefrukt och blandas sedan med bland annat jasmin.

Flaskan är riktigt snygg och som många andra är den tillräckligt fin för att stå framme hemma. Kolla in den här.

13. Chanel Bleu De Chanel



Bleu De Chanel är en träig och aromatisk doft. En blandning av citrus och skog ger en fräsch, ren och sensuell doft som säger sig ge en känsla av beslutsamhet och vilja.

Recensenter till parfymen bekräftar att den är fräsch, och definitivt värt varenda krona till våren. Här hittar du den.



14. La Nuit De L'Homme



Den här parfymen har en orientalisk karaktär – kort sagt doftar den bland annat vanilj, citron och kardemumma. Kolla in den här. Intensivt!

15. Zlatan



Du har väl inte missat den här parfymen? Flaskan består av blått glas med en kork ingraverad med två av Zlatans tatueringar.

Fräsch och sportig doft – du hittar den här för knappt femhundra spänn.

16. Ferrari Essence



Ferrari har skapat en intensiv och stark doft. Inspirerad av Ferraris egna moderna och snabba sportbilar. Kolla in parfymen här.

