Mät hur mycket vatten du dricker varje dag, filma saker i smyg med spionglasögon eller fyll upp ditt godislager.

1. Den ultimata regnponchon

Ska du fira Valborg i år och är på jakt efter den perfekta regnponchon? Eller bara sugen på ett snyggt skydd mot regnet? Spana in denna tigerponcho här.

2. Skapa galen frukt-konst

Med detta galna frukt-kit kan du skapa roliga former av frukt och grönsaker och är en riktig partyhöjare! Spana in den på rea för 69 kronor här.



3. Twister maskeraddräkten

Ska du iväg på en spelkväll och känner för att verkligen gå in för temat? Här är den perfekta dräkten, Twister-dräkten blir din här.

4. Bluetooth termosen

Med denna termos kan du hålla stenkoll på hur mycket vätska du dricker varje dag. Synka den med din smartphone och du får fram exakta siffror. Här finns den just nu för 449 kronor.

5. Cheers partyspelet till förfesten

Det perfekta spelet för förfesten för att få upp stämningen till max. Deltagarna drar et kort och får en uppgift. Enkelt och smidigt att ta med. Här kan du köpa det på rea.

6. Våffeljärnet som är format till tangentbord

Är det den perfekta presenten till din vän Datornörden? Eller mest för att du älskar ditt tangentbord. Här finns det för halva priset.

7. Den skräckinjagande masken

Är du på jakt efter en sjukt läskig mask ja då har du hittat den nu. Skräm någon eller att bara ha en hemma är alltid en bra idé, man vet aldrig när den kommer till användning. Finns här för 159 kronor.

8. T-shirt Suiside squad

Dela ut dessa t-shirts i ditt kompisgäng och bli det där galna gänget. Kanske till er resa i vår eller bara till nästa fest? Den är nedsatt till 99 kronor här.

9. Wi-fi spionsolglasögon

Dessa har en inbyggd kamera med wi-fi så du kan alltså filma allt du ser, i smyg. Perfekt om du är på uppdrag och ska filma något. Ingen kommer veta! Här är de nedsatta halva priset!

10. Luigi morgonrock

Vad är väl härligare än att svepa in sig i en morgonrock? Och just denna är inspirerad av allas favorit Luigi i Nintendo. Spana in den här.

11. Läskig fjäderboa

Ja det tar ett tag innan man ser vad denna orangea sak är för något. Men alltså den läskigaste boan någonsin. Är du sugen så finns den på rea här.

12. Hershey's chokladkaka

Har ni inte testat denna choklad är det hög tid nu. Den finns här för endast 12 kronor. Köp hem ett lager!

13. Tjock bebis maskeraddräkt

Bli festens höjdpunkt, bebisen! Garanterat en hitt på varje maskerad. Eller är det en vän du tänker särskilt borde bära denna dräkt? Här finns den nedsatt till 249 kronor.

14. Det perfekta glaset till varje fest

Här finns det perfekta glaset till festen. Först kan du ta din shot och sedan fortsätta med ölen. Varannan shot eller hur var det nu?