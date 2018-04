Oavsett om du är en gamer eller en tekniknörd så är det här erbjudanden för dig.

1. Nintendo Classic Mini SNES



Upplev riktig nostalgi med den här populära spelkonsolen. I ett gulligt miniformat!

Just nu kan du klicka hem en för 888 kronor. Massor av inbyggda spel.

2. Google Home Mini



Den här smarta röstassistenten kan du använda för styra Spotify, Netflix och andra funktioner i hemmet – endast genom att prata med den. Du hittar den för 449 kronor här.

3. Lyxig drönare



En drönare kan flyga i luften och fotografera omgivningen, hur smidigt som helst. Perfekt för fotografen eller hobbyfilmaren.

Den här drönaren är vanligtvis väldigt dyr – med en summa på hela 279 299 kronor. Just nu är den nedsatt med hela 82 procent!

Du kan alltså klicka hem den för bara 50 990 kronor. Bra deal för en superbra drönare. Läs mer om den här.



4. TV från Samsung



Unna dig en stor TV från Samsung. Just nu kostar den knappt 11 000 kronor.

5. Tangentbord för gaming



Satsa på ett bra tangentbord för det ultimata spelandet. Du hittar det här populära tangentbordet billigast här. Knappt tusen spänn just nu!



6. Google Chromecast



Bästa verktyget för att streama från din mobil eller dator direkt till TV:n! Dessutom kostar den bara 379 kronor just nu.

7. Apple Airpods



De här smarta trådlösa lurarna ansluter direkt till din mobil när du tar ut dem ur fodralet.

När du sätter in dem i öronen startar ljudet automatiskt, och pausar när du plockar ut dem. Här hittar du Apples AirPods billigast. De har nyligen sjunkit i pris!

8. Gamingdator från MSI



Endel föredrar en bärbar gamingdator, eller måste ha en för att enkelt kunna transportera den. MSI gör riktigt bra bärbara datorer, optimala för gaming.

Den här är nedsatt i pris just nu. Under 10 000 kronor just nu!



9. Liten smartphone från Sony



För knappt 4 000 spänn får du en grym liten telefon från Sony.

Kameran är fantastiskt bra, telefonen är vattentålig och är i kompakt design. Kolla in den bättre här.

10. Proffsig mikrofon



Den här mikrofonen är populär till flera olika användningsområden. Till musikupptagning, streaming, podcasts och egentligen lite allt möjligt. Just nu kostar den inte ens 500 spänn! Så värt det.

11. Högtalare från Marshall



Den här grymma högtalaren är nedsatt med 10 procent just nu. Spana in den här.





Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.