Det går alltid att hitta billiga priser på resor. Det gäller bara att veta var man ska kolla!



Lets deal har precis öppnat en ny resesajt där de pumpar ut resor. Vi tog en titt och hittade 7 resmål som vi skulle vilja ta oss till.

Sardinien

Åk till Sardinien och plaska i vattnet med någon du gillar. Du får flyg och boende 5 nätter från endast 1 965 kronor per person.

Miami

Ta en välbehövlig semester i Miami för en billig peng. Bada, drick drinkar och ät nyfångad fisk. Priset är från 9 145 kronor, då ingår flyg samt boende i 8 nätter på ett 4-stjärnigt hotell.

New York



Om du aldrig åkt till New York är det hög tid att göra det nu. Strosa runt på gatorna, ta en öl på en roof toop och njut av stadens puls.



Genom den här dealen får du boende i 5 nätter och flyg från 5 935 kronor.

Dubai

Det finns ingenting du inte kan göra i Dubai. Shoppa, bada, sola, spela golf, äta god mat, dricka gott - du kan till och med åka skidor i Dubai. Just nu kan du ta dig till Dubai från 6 200 kronor och får då flyg samt boende på ett 5-stjärnigt hotell. Ta del av dealen här.

Paris

Ta med din partner till Paris och bli nykära igen! Just nu finns det priser från 1 695 kronor per person för flyg och boende i tre nätter på fina New Hotel Lafayetti som ligger i det trendiga området kring nionde arrondissementet. Ta del av dealen här.

Marrakech

Med den här dealen får du boende i 8 nätter samt flyg till spännande Marrakech, från endast 3 695 kronor.

Algarve

Algarve är en stad full med sevärdheter och fina stränder. Hit kan du ta dig till från endast 3 855 kronor. Då får du boende 5 nätter och flyg. Här hittar du dealen.