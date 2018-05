Älskar du Star Wars? Då är det här något för dig. Den fjärde maj har blivit Star Wars-dagen över hela världen, tack vare en liten ordvits. "May the fourth be with you".



1. Hoodie



Här är en extra tjock hoodie med det välkända Star Wars-trycket. Snygg i sin stilrena design. Kolla in den här.

2. Morgonrock



Du stiger upp ur sängens värme och vill ha något mjukt och varmt. Då passar ju en morgonrock perfekt. Det bästa av allt är att den här är i Darth Vader-design. Med en mantel!

3. Kakburk



Servera kakor på ett sjukt coolt sätt! Eller ja, vad som helst egentligen – chips till filmtittandet kanske? Här hittar du burken.

4. Stort ölglas



Det här glaset rymmer en hel del! Perfekt kompanjon till din Darth Vader-kakburk. Snygg design i form av Stormtrooper. Här hittar du det.

5. Tofflor



Man kan aldrig ha för många par tofflor. Här hittar du Jedi-tofflorna. Om Yoda hellre får pryda fossingarna med sitt söta ansikte så hittar du dem här. Sist men inte minst så kan R2D2 klickas hem här.

6. Karaff



Servera drycken på bästa sätt – ur en unik karaff i form av Stormtrooper. Du hittar den här. Den är populärare än du tror, så det finns bara tre stycken kvar i lager hos Partykungen.

7. Enkel mössa



Värm öronen och dölj dåliga hårdagar med en snygg mössa. Såklart med Star Wars-tryck på.

8. Darth Vader runt halsen



Visa kärleken för Star Wars med ett enkelt halsband. Fint att ge bort i present – eller behålla det själv! Halsbandet, som du hittar här, är tillverkat i metall och blir ditt för 149 kronor.

9. Mugg från den mörka sidan



Den första koppen kaffe på morgonen blir säkert ännu godare i den här häftiga muggen. Joina den mörka sidan varje dag med Darth Vader-muggen.

10. Matcha karaffen med några glas



Häll upp en god dryck i det här fräna glaset. Det är gjort i gjutet glas och är alltså i form av en Stormtrooper.

Grymt att ge bort som present, eller att ha hemma själv som en synlig inredningsdetalj. Glaset hittar du hos Partykungen för 149 kronor.

11. T-shirt



Uppdatera garderoben med en enkel t-shirt. Självklart med favoritloggan på! Finns att klicka hem för 199 kronor – du hittar den här.

12. Badshorts



Sommaren är ju snart här – och då passar ett par nya shorts perfekt! Kolla in dem här.

13. Flaskpropp i rostfritt



Flaskproppar är perfekt för att hålla vinet fräscht. Den här är dessutom formad som Stormtrooper.



14. Shotglas



De här nördiga shotglasen kommer i en presentbox, så de är alltså grymma att ge bort till någon om du skulle vilja det. Spana in dem här.

15. Chewbacca Jumpsuit



Hur mysig ser inte den här ut att vara? Fluffig och härlig. Kolla in den hos Partykungen.