10 snygga sandaler för sommaren – som du kan fynda just nu Tofflor och sandaler.

JFR.se, Dennis Maglic

| 25/07/2018 10:26 Shopping25/07/2018 10:26

Tofflor, sandaler – you name it. Här är de enkla skorna du bara måste ha i sommar. Än är det inte för sent att haffa ett par!