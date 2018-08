8 roliga muggar – som du kan beställa billigt

Det här må inte vara lyxiga muminmuggar, men de är riktigt roliga, och dessutom billiga.

1. Gigantisk mugg



Dra ner kaffeintaget, till bara en kopp! Att den här koppen sedan rymmer 1,8 liter är en helt annan sak. Du kan fortfarande säga att du bara dricker en kopp om dagen. Spana in den här.

2. Till the queen of everything



Det här är en perfekt present till din bästis, eller något att unna dig själv. Du hittar den här.

3. Till den som gillar gaming



Grym mugg för den som gillar att spela. Därav blir det en bra present till exempel! Kolla in den här.

4. Star Wars-mugg



Den första koppen kaffe på morgonen blir säkert ännu godare i den här häftiga muggen. Joina den mörka sidan varje dag med Darth Vader-muggen.

5. Enhörningsmugg med kakvärmare



Fika med kaffe eller te är hur mysigt som helst – extra bra blir det om kakorna är lite lagom varma. Den här muggen för 99 spänn är hur söt som helst.

6. Kaktusmugg



Älskar du kaktusar? Då kan du klicka hem den här muggen från Partykungen.

7. Grismugg



Grisar är ju söta, eller hur? Spana in den här muggen här.

8. Blodig mugg





Hur tuff är inte den här muggen? Typ som en vampyr. Under hundralappen här.