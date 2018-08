Det här borde man göra oftare med sitt kompisgäng - som verkligen är kul

1. Om sanningen ska fram

Sällskapsspelet som visar på de fördomar som finns i kompisgänget. Det hela går ut på att en fråga ställs, och resterande av gänget ska med hjälp av ja, eller nej-lappar gissa vad du egentligen tycker om det. Väldigt roligt spel som kan lösa upp en stel kväll utan problem. Du hittar det här.

2. Lip Twisters





Lip Twisters är spelet för dig som tröttnat på vanliga sällskapsspel och istället vill ha något med mer fart. Du sätter lip twistern i munnen, vilket försvårar för dig att prata, blåsa, sjunga och massa annat. Sedan får du en massa utmaningar som du ska genomföra med den i munnen. Garanterad skrattfest.

3. Hur fan visste du det?

Frågespelet som sätter dig och dina kompisars kunskaper inom udda områden på prov. Ett väldigt populärt spel som endast kostar 149 kronor.



4. Proseccopong

Du har säkert spelat beer pong? Och du har säkert tröttnat på det vid det här laget. Prosecco pong är det nya!

5. Med andra ord

Det här är ett spel som leder till vilda diskussioner och pikar gentemot varandra. Spelet går ut på att du ska, under tidspress, förklara en sak men använda andra ord och dina lagkamrater ska gissa rätt - du hittar det populära spelet här.

6. What do you meme

Här är spelet som är för invecklat att förklara med bara några meningar. Här hittar du spelet, och kan läsa på om hur det fungerar. Vi garanterar dock att det är kul!



7. Det här borde man ju veta!

Det här borde man ju veta är frågespelet som tyvärr kan avslöja hur korkad du är. Du tar, med andra ord, en rejäl risk om du klickar hem denna. Om du ändå vill göra det, så gör du det här.



8. Fia med hutt

Fia med hutt är en kopia av det klassiska spelet fia med knuff. Enda skillnaden här är den att det är ett dryckesspel. Här hittar du det för 199 kronor.

9. Ascoola 90-talet





För 199 kronor får du det här frågespelet som avhandlar allt kul som hände under 90-talet. Testa dina kunskaper här.

10. Monopol för gamers

Du minns säkert det gamla monopol. Det här är en ny version av spelet, där de tråkiga gatorna och spelpjäserna är utbytta mot karaktärer och platser från Super Mario. För 299 kronor blir spelet ditt.



11. Cluedo

Vem är mördaren, vem är oskyldig? Lös en mordgåta tillsammans med dina vänner i det här spännande spelet som du hittar här.

12. Enhörningsspelet

Här har vi ett enkelt men väldigt roligt spel. Det går ut på att någon i kompisgänget sätter på sig diademet med hornet på sig, medan alla andra försöker träffa hornet med ringar. Ett perfekt spel för möhippan eller förfesten.

13. Twister pong

Ett spel likt beer pong, men med skillnaden att den som får sitt glas träffad får snurra pilen på spelplanen och utföra uppdraget som den blir tilldelad. Klicka hem det roliga spelet här för 99 kronor.