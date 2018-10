99 prylar alla tjejer verkligen vill ha – som förgyller vardagen

Vi har listat 99 prylar som kommer förgylla din vardag i höst och vinter! Man spenderar mer tid hemma denna årstid, så då är det extra viktigt med en mysig vardag.

1. Apples AirPods

Är du sugen på ett par AirPods? De toppar listorna bland alla teknikprylar. Du hittar dem till billigast pris här.

2. Foreo Luna 2

Den senaste Foreoprodukten på marknaden. Dess pulseringar ger en skonsam peeling som avlägsnar döda hudceller, löser upp tilltäppta porer samt tar bort 99,5 % av smuts och olja från huden. Här finns den till bäst pris.

3. Marshalls hörlurar

De här snygga hörlurarna kommer från Marshall. De är trådlösa och har en batteritid på 30 timmar. Du hittar dem här för .

4. Gazelle Adidas

Modellen Gazelle från Adidas skapades redan på 60-talet och denna sneaker pryds forfarande av de ikoniska tre ränderna. Skon är i mocka och finns i flera olika färger. Du hittar det bästa priset på dem här.

5. Apple TV

Denna Apple TV med 32GB kan du köpa här för 1 549 kronor. Med denna kan du till exempel titta på film med appar som bland annat Netflix eller Viaplay.

6. Skor från Gant

Så snygga skor från Gant med högre vit sula samt matt svart färg. De finns att köpa här för 779 kronor.

7. Kånken fjällräven

Vad sägs om en Kånken fjällräven att ergonomiskt och snyggt förvara dina saker i? Denna finns här nu nedsatt till 640:-. Den är fortfarande lika populär hos svenskarna.

8. Klocka Daniel Wellington

En klassisk modell av populära Daniel Wellington, stilren och minimalistisk. Finns att klicka hem för ett grymt pris i både guld och silver.

9. Vattenkokare SMEG



Prylar till köket är alltid en bra julklapp, då det är något man inte unnar sig själv så ofta. Denna vattenkokare från SMEG är både lyxig och snabb. Här finns den att fynda för 1 196:-.

10. Trådlösa Urbanears

Återigen, glöm trassliga sladdar! Här är de populära Urbanears i bluetoothversion. Finns i flera grymma färger. Bara 490:- just nu.

11. Ansiktskräm Clinique

Ge bort en magisk ansiktskräm, denna kommer från Clinique och återfuktar på djupet. Här finns den nu att köpa för endast 265:-.

12. Vinglas Carolina Gynning

De här glasen som är målade av Carolina Gynning är sjukt fina, och väldigt populära. Här hittar du glasen på bilden och fler motiv till bäst pris. Fina att dricka ur, och nog snygga att stå framme och glänsa som inredningsdetalj.

13. Champagneglas från Iittala

Hur snygga är inte dessa champagneglas från Iittala? Här finns dessa att köpa i 4-pack just nu för 370:-.

14. Upplev nostalgi

Upplev riktig nostalgi med den här populära spelkonsolen. I ett gulligt miniformat! Just nu kan du klicka hem en för . Massor av inbyggda spel.

15. Polaroidkamera

Klicka hem den här söta polaroidkameran från Fujifilm här, den är nedsatt till .

16. Adidas Originals Superstar

Här hittar du Adidas Superstars för 500 kronor. Klassiker som aldrig går ur tiden!

17. Liten högtalare

Den här prisvinnande högtalaren må vara liten – men har ett kraftfullt ljud till ett billigt pris. Perfekt för snö eller regn, eftersom den till och med är vattentät. Finns i flera färger och blir din här.

18. Drönare Ryze Tech Tello

Hur kul med en drönare? Denna har fått bra recensioner men är ändå inte så dyr, här finns den nu för 998:-. Vilket är ett bra pris för denna teknikpryl!

19. Puma Suede Satin

Så snyggt att bära sneakers med satintyg. Denna modell finns här på rea och är designad i mockaskinn.

20. Träningslurar



Även om de här lurarna är specifikt anpassade för löpträning och intensiva träningspass – så passar de precis lika bra till vardags. De är trådlösa, passar alla öron och kostar .

21. Pulsmätare och aktivitetsarmband

Här är ett aktivitetsarmband med pulsräkning från FitBit. Kolla in det här.

22. Smart klocka på rea

Smarta klockor är riktigt behändigt! Massor av funktioner du inte ens visste att du ville ha. Den här kommer från det lyxiga märket Michael Kors och kan klickas hem för bara 1 495:- idag.

23. Galaxy från Samsung

Telefonen Samsung Galaxy S8 har varit populär väldigt länge. Den har sjunkit en bra bit i pris sedan lansering och nu finns den att hitta för 4 875:-.

24. Populära GoPro

Den senaste actionkameran från GoPro kan du nu klicka hem till nedsatt pris, 3 989:-

25. Parfym Gucci Bloom

Guccis nya parfym Bloom är en kvinnlig och blommig doft som innehåller tuberos och jasmin. Klicka hem den här.

26. Mockamaster

Hur underbart att brygga gott kaffe i en Mockamaster på morgonen? Väldigt bra start på dagen. Den finns även i vitt och rostfri stål. Här finns den till bäst pris, nu 1 589:-.

27. Vas från Klong

Hur stilren är inte denna vas från Klong? Vasen finns nu här till bäst pris, den finns även i silver och är väldigt populär.

28. Robotdammsugare



Har du funderat på att slå till på en robotdammsugare – det är ju trots allt inte speciellt kul att dammsuga själv. Då borde du passa på att köpa denna prisvärda, som just finns att klicka hem för 1 990:-

29. Väska Filippa K

Perfekt present att ge till din syster, kompis eller flickvän. Populär väska från Filippa K som även finns i svart, rosa och vitt. Här finns den just nu för bäst pris, nedsatt 400 kronor.

30. Rulla fram

Susa fram snabbt på gatorna innan snön landar! Hur bekvämt som helst, och du är dessutom framme snabbare – på ett roligt sätt. Denna kostar bara 5 643:- nu. Du hittar de billigaste priserna hos Prisjakt.

31. Inneskor Flattered

Isabella Löwengrips design på de populära skorna Flattered. Perfekt stilig innesko att bära kallare dagar. Här finns dessa just nu för endast .

32. Rund högtalare

En grym trådlös högtalare från Harman Kardon Onyx Studio 3. Den finns att köpa här för 1 870:-

33. Clutch från Malene Birger

Den här fina lilla clutchen är perfekt för smink eller andra nödvändigheter. Den är nedsatt till 324:- här.

34. Populära parfymer

En klassisk present, som man alltid blir lika glad för. Våra favoriter är antingen denna från SI Giorgio Armani som finns här för 616 kronor, med doft av vanilj och dova dofter. Eller den populära från Carolina Herrera Good Girl är sofistikerad och sensuell och finns här.

35. Black Opium damparfym

YSL:s senaste parfymsläpp har verkligen tagit världen med storm. Just nu finns denna parfym här för endast 449:-.

36. Nike Air Maw Jewell

Hur snyggt är det inte med helvita sneakers? Dessa kommer från Nike Air Max och här finns de att köpa.

37. Rengöring från Dermalogica

Märket Dermalogica är mångas favorit och nu kan du passa på att fynda rengöringen Special Cleansing Gel. Här hittar du den.

38. Gaminglurar

Unna dig ett par grymma lurar till ditt spelande, och du kan ta din spelupplevelse till en ny nivå. Dessa lurar från Razer är väldigt prisvärda med sitt pris på 799:-.

39. Digital Fotoram

Hur mysigt med en digital fotoram som du själv smidigt väljer vilka bilder som ska synas? Här finns denna att köpa för 989:-.

40. Ansiktskräm Rodial

Återfuktande ansiktskräm från Rodial med stamcellsteknologi som slätar ut och ger otrolig lyster. Denna kostar annars runt 1 600 kronor men är nu nedsatt till 665:-, vilket är över 50 procent.

41. Puma Suede Platform

De här populära skorna blir dina för 500 spänn just nu. Klicka hem dem här. Finns i flera olika färger, och är grymt populära i den svarta färgen.

42. Hett tangentbord

Ta ditt spelande till nästa nivå med detta anti-ghosting tangentbord från Deltaco. Häftigt orange som bakgrundsbelysning för tangenterna, men även för tangentbordets sidor. Belysningen är justerbar. Du hittar tangentbordet här för 299:- just nu.

43. Concealer från Clarins

Denna finns på topplistan som en av de mest populära concealers och just nu finns den nedsatt här för 178:-.

44. Soffbord

Soffbord i olika marmorstilar som just nu finns här för1 895:-. Har du funderat på nytt bord är det helt rätt läge att slå till.

45. Sminktillbehör

En mjuk sminkborste från Real Techniques eller den populära BeautyBlendern. Bra sminkporstar och svampar är viktiga då de ger bäst resultat, samt mer sparsamma med dina produkter.

46. Bärbar dator



Den här bärbara datorn är en favorit som just nu är nedsatt i pris. Du hittar den för bara 6 495:- här. Perfekt för studierna till exempel!

47. Träningskläder

Kompressionsplagg är bra att använda under träningspasset eftersom de ger stöd för musklerna, kan hjälpa till att förebygga skador och minskar risken för mjölksyra. Dessa tights finns även i svart och går att klicka hem här.

48. Ansiktsmask

Ansiktsmasker kan man inte ha för många av! Denna hypade mask kommer från Peter Thomas Roth och exfolierar huden, jämnar ut hudtonen och ger grymt glow tack vare bland annat c-vitamin och AHA-syra. Här hittar du det bästa priset på masken.

49. Ljusslinga

En enkel liten ljusslinga kan piffa upp vilket hem som helst, tänk så fint till julen. Du hittar den här för endast .

50. Stilig väska Tiger of Sweden

På jakt efter den perfekta väskan till skolan eller jobbet? Spana in denna från Tiger of Sweden som just nu blir din här för .



55. Flak med Celsius

Dricker du mycket Celsius så är denna deal perfekt för dig. Här får du ett helt flak för endast 199 kronor.

56. Dip Brow Pomade

Den här populära ögonbrynsfärgen från Anastasia Beverly Hills, den håller vad den lovar. Du hittar den till bäst pris här.

57. Svart liten väska från Sandqvist

Så stilren snygg liten väska från Sandqvist! Väskan som kan hänga med dig i många år. Här finns den just nu för 1 946:-. Alltså nedsatt 25 procent.

58. Mobilskal från iDeal of Sweden

Det här fina mobilskalet kommer från iDeal of Sweden och kostar 129:- här.

59. Lampa från Markslöjd Paris

Snygg och trendig lampa från Markslöjd Paris. Den syns i många flöden på Instagram och vi älskar den. Här blir den din just nu för 3 146:-.

60. Basket Heart Puma

44 procent nedsatta Puma Basket här! De vita finns för 299 kronor och dessa skor är så fina med satinband.

61. Ljuslyktor från Skultuna

De här söta små ljuslyktorna från Skultuna passar fint var du än placerar dem. Klicka hem dem till bäst pris här.

62. Populär plattång GHD

Sugen på en ny plattång? Vi har spanat in topplistor och hittar denna i toppen. Här hittar du den – till billigast pris.

63. Panasonic Lumix Compactkamera

Många svenskar köper denna kamera, både till att skapa vloggar samt fina bilder. Just nu är kameran nedsatt 1000 kronor. Här finns den just nu för 2 990:-.

64. Lampa från House Doctor

Lampor från House Doctor är ett designmärke som toppar listorna. Väldigt stilrena och moderna designer och denna lampa är nedsatt rejält i pris här!

65. Liten högtalare SONOS

Den här högtalaren från det populära märket Sonos är liten och diskret, men kraftfull och har fått riktigt bra recensioner. Här hittar du den billigast.

66. Väska från Dagmar



Den här fina och rymliga mönstrade väskan kommer från Dagmar. Väskan är nedsatt med hela 30 procent och du hittar den här.

67. Kamera till smartphone

Det här skalet gör att du kan ta riktigt bra bilder med hjälp av din smartphone. Det är nedsatt med hela 72 procent och kostar 1 250:-.

68. Yogamatta

Den här snygga, mönstrade yogamattan kommer från Casall och du hittar den här för endast . Perfekt att ha hemma för en stunds yoga eller meditation!

69. Lyxigt läppstift

De här från YSL har så fina förpackningarna. Du hittar läppstiftet här från det grymma reapriset 180 kronor. Vanligtvis ligger de på ett mycket högre pris.

70. Ljusstake

Under den mörka årstiden vill man ju fylla hemmet med ljus! Den här stilrena ljusstaken från Georg Jensen finns här.

71. Body Mist från Victoria's Secret

Dessa härliga body mists från Victoria's Secret tog verkligen över skönhetsvärlden för några år sedan. Du hittar dem här under hundralappen. Finns i hur många dofter som helst.

72. Designerstol House Doctor

Hur snygga är inte dessa stolar från House Doctor? De finns även i svart och är nu nedsatta till .

73. Cykelhjälm från Hövding

Var rädd om dig! Alla är inte sugna på att ha en cykelhjälm, men tänk på hur viktigt det är att skydda huvudet. Spana in denna Hövding som du har runt halsen, som fäller ut sig vid krock. Här hittar du den.

74. Popsocket till mobilen

Popsockets har blivit riktigt populära och de finns här. De funkar som stativ, för att lättare ta selfies och för att ge bättre grepp helt enkelt.

75. Celine solglasögon

Solen skiner faktiskt på vintern också. De snygga solglasögonen från Céline hittar du billigast här. De har varit en het trend i över ett år och visst är de lika heta i vinter.

76. Torrschampo

För att inte slita ut håret och tvätta det för mycket är torrschampoo räddaren i nöden. Dessa från Batiste är väldigt omtyckta. Du hittar dem här för endast .

77. Högtalare från Marshall Marshalls högtalare är både riktigt bra och har en snygg design. Här kan du klicka hem högtalaren. Finns i både svart och vitt.



78. Rörstrand Mon Amie / Ostindia Tallrik

Kika in Rörstrands olika tallrikar i romantiska mönster. Så fina att ha i en hel serie eller mix-matcha med varandra.

79. Proteinbars

Detta är det perfekta mellanmålet att ha hemma! Tänk att ha dessa i kylen, alltid redo när hungern smyger sig på. Här kan du köpa en hel låda för endast .

80. Dr. Martens skor

Sugen på ett par Dr. Martens till vintern? De håller i många år och är som en investering. Här finns de att köpa till bäst pris.

81. VITA Eos Medium Lampa

Den mellanstora lampskärmen från VITA som har fått mycket uppmärksamhet kan användas som både bords-, golv- och taklampa. Klicka in här för att se den i olika färger.

82. Biotherm – Lait Corporel Anti Drying Body Milk

En klassiker och väldigt omtyckt bodymilk från Biotherm som återfuktar, ger en sidenlik känsla med en doft av citrus. Vem vill inte smörja in sig med denna efter en lång dusch? Ni hittar den här för dröm-priset.

83. Hett sällskapsspel

Det här sexiga sällskapsspelet innehåller 400 heta och spännande utmaningar och ni kommer uppleva nya sidor hos varandra. Spelet avslutas med att vinnaren får välja en av spelkortens 50 fantasier att förverkliga. Spelet hittar du här för 245:-.

84. Trådlösa hörlurar Trust Due

Är du sugen på att köpa ett par trådlösa hörlurar? Dessa från Trust Due är då perfekta, nedsatta från 1 499 kronor till 1 184:-, passa på!

85. Spikmatta

Tränar man mycket är det viktigt att också låta kroppen slappna av och återhämta sig. En spikmatta löser upp spänningar, ökar blodcirkulationen och syreupptagningen och frisläpper endorfiner. "Original"-spikmattan Shakti finns att köpa här.

86. Solglasögon

De här snygga solglasögonen kommer från Ray-Ban och finns i flera olika färger på glas och bågar. Köp dem här för 953:-.

87. Kaffebryggare med wi-fi

Är du morgontrött? Det här är en kaffebryggare som du kan starta direkt från sängen, genom mobilens wi-fi. Den kostar 2 179:- här. Hur härlig start på dagen?

88. iPad 9.7

Att ha med en Ipad på till exempel semestern är perfekt då den både är smidig och du kan kolla dina favoritserier överallt. Här finns den just nu för 3 150:-.

89. Philips Elvisp

Funderar du på att köpa elvisp? Denna från Philips är nu nedsatt till endast 319:- , perfekt tid att slå till.

90. Foam roller Casall

En foam roller är grym för både uppvärmning och återhämtning. När den rullas över musklerna ökar blodcirkulationen vilket motverkar mjölksyra. Den här foam rollern hittar du hos Casall. Funkar även grymt om du har knutar i ryggen.

91. Tallrikar Mateus

Klicka hem en eller flera tallrikar från den kända Mateus-kollektionen. Du hittar dem i flera olika färger för 240:- här. Helt klart en snygg detalj att ha i hemmet.

92. Maria Nila hårprodukter

Har du ännu inte testat Maria Nilas hårprodukter är det ett måste. Här finns de för bäst priser!

93. Gjutjärnsgryta

Gjutjärnsgryta från Per Moberg, laga långkok av olika slag i höst. Denna gryta kommer hålla i många år. Här blir den din för endast 1 999:-. Annars kostar den 1 999 kronor.

94. Canon EOS 2000D

Denna kamera blir din här för 3 792:- vilket betyder att den är mer än 1000 kronor nedsatt. Wow.

95. Trendiga lampor

Har ni sett trenden med dessa lampor? Här kan du köpa dessa att köpa för endast .

96. Trosor från Calvin Klein

De här trosorna från Calvin Klein kommer i 3-pack för några hundralappar och du kan välja mellan två olika färgkombinationer.

97. Apple MacBook Air

Här får du en MacBook Air till det bästa priset, nämligen . Denna är 13 tum och passar perfekt till skolan samt jobbet.

98. Popcornmaskin

Gör goda popcorn hemma – den här lilla popcornmaskinen blir din för 149:-.

99. Smart beauty styler från Weet – nu med 20 procent rea

En trimmer från Veet som tar bort allt oönskat hår, funkar lika bra runt ögonbrynen som under armar och vid bikinilinjen. Just nu finns denna att köpa för .

---



Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.