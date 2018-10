65 grymma partyprylar för dig som aldrig säger nej till fest

Här är allt du behöver för att fixa en grym fest, höja partystämningen eller bara göra vardagen lite festligare!

1. Cocktailset



Blanda drinkar som ett proffs med hjälp av det här cocktailsetet som innehåller allt en bartender behöver.

Dessutom får du med en bok med 100 drinkrecept att inspireras av! Här hittar du setet.

2. Om sanningen ska fram

Det här spelet testar dina fördomar och hur bra du är på att läsa andra människor. Du ska svara ja eller nej på olika frågor, och medspelarna ska samtidigt gissa vad du svarar. Den som har flest rätt vinner! Här hittar du spelet.

3. Prosecco pong

En lite mer festlig version av beer pong! Vem dricker inte hellre prosecco än öl? Här hittar du spelet för 149 kronor.

4. Party pong

Det här är beer pong, fast mycket roligare! Under varje mugg placeras ett kort och när muggen lyfts måste alla göra utmaningen på kortet. Här hittar du spelet som kostar 99 kronor.

5. En vattenmelonstapp

Servera en god drink ur en vattenmelon med den här tappen. Den kostar bara 149 kronor och du hittar den här.

6. Disturbed Friends

Ta reda på hur "sjuka" dina vänner egentligen är. I det här spelet ställs du inför olika galna eller hemska scenarion och måste välja mellan olika alternativ. För medspelarna gäller det att gissa vad du väljer! Ett riktigt roligt spel som garanterat kommer leda till många skratt.

7. Roliga glas

Är du en party queen? Med det här glaset kan ingen tvivlar på vem du är.

8. Siffer- och bokstavsballonger

Dekorera festen med de här snygga ballongerna. De finns i flera olika färger och du hittar siffror här och bokstäver här.

9. Självlysande armband

Den perfekta festaccessoaren! Klicka hem ett 50-pack här för 99 kronor, och dela ut till dina gäster!

10. Pricka snoppen

Det här spelet går ut på att en av er tar på sig den rosa snoppen, och de andra ska försöka pricka den med så många ringar som möjligt! Spelet kostar 149 kronor här.

11. Fishbowl

När du varit utomlands har du säkert druckit ur en fishbowl, det är himla kul och väldigt socialt. Här kan du klicka hem en fishbowl som kommer göra festen betydligt roligare.

12. Partymarkör

Vill du ha koll på din drink, ditt shotglas eller ditt vinglas? Med dessa partymarkörer som endast proffsen på fest har, så får du din drink ifred. Här hittar du festprylen.

13. Partyglow för håret

Pimpa till ditt hår med den här UV-reaktiva hårfärgen som verkligen får dig att lysa upp på festen. Och du kan vara lugn, det är väldigt enkelt att tvätta bort det med vanligt schampo. Här hittar du färgen.

14. Piñata

En roligare version av fiskdamm – man är aldrig för gammal för en piñata! Du hittar enhörningen här och T-Rexen här.

15. Twerk pong

Se vem på festen som är bäst på att twerka! Knyt lådorna runt midjan, sätt på musiken och se vem som lyckas tömma sin låda först. Du hittar spelet här.

16. Drinkmix

Gör goda drinkar med smak av till exempel passionsfrukt eller kokos med hjälp av de här drinkmixarna, som också blir en riktigt bra present. Du hittar kitet här för 149 kronor.

Ännu fler mixar med smaker som sour apple och vattenmelon hittar du här.

17. Lip twister

Det här sjukt roliga spelet går ut på att svara på frågor och göra olika utmaningar – allt med en "lip twister" i munnen! Här hittar du spelet för 299 kronor.

18. Helium

Heliumballonger är ju himla kul! Klicka hem en heliumbehållare som räcker till 30 eller 50 ballonger här.



19. Självlysande glas

Det är något med allt som är självlysande som genast höjer feststämningen. Du hittar glasen här.

20. Ölbryggningskit

Det här örbryggningskitet fungerar alldeles utmärkt för dig som vill brygga öl, oavsett om det är lager, veteöl eller IPA.

21. Drinkroulette

Enkla regler: den som har numret som kulan stannar på måste ta dricka. Här hittar du spelet.

22. Ölspelet

Ölspelet är ett quiz där du måste dricka öl varje gång du svarar fel på en fråga. Spelet har fått riktigt positiva recensioner!

23. Konfettikanon

Det är en härlig känsla att skjuta ut konfetti från ett rör. Om du inte har gjort det så har du verkligen missat något och det är en pryl som får ett party att verkligen kicka igång. Här hittar du röret för endast 49 kronor.

24. Droppkork

Slipp spill och häll upp drycken lika snyggt som en bartender med en sådan här droppkork som du fäster på flaskan. Du hittar den här.

25. Självlysande sugrör

Gör vilken drink som helst härligare och mer festlig! De här självlysande sugrören fungerar som vanliga glowsticks och du hittar dem här.

26. Kylare för vin eller champagne

Finns det något värre än när drycken blir varm? Håll den kyld med den här snygga hinken. Du hittar den här för 199 kronor och kan även köpa till ett golvställ.

27. Shotglas

Det är alltid bra att ha en laddning med shotsglas i barskåpet! Dessa i plast kostar 29 kronor för 40 stycken.

28. Belysning för toalett

Rörelseaktiverad belysning som du kan ha i åtta olika färger. Gör toaletten riktigt festlig! Spana in belysningen här.

29. Roliga drinkunderlägg

De här drinkunderläggen skyddar inte bara ditt bord, de blir också ett riktigt roligt inslag på festen! Köp underläggen här för 99 kronor.

30. Twist pong

En twist på klassisk beerpong! När bollen hamnar i din mugg ska du snurra pilen och göra det som står – det kan vara allt ifrån att byta muggar med motspelaren till att dricka dubbelt eller göra ett trick. Spelet finns att köpa här.

31. Frysbart glas

De här glasen lägger du bara in i frysen en stund, och sedan håller de din dryck kall i upp till tre timmar. Ett glas blir ditt för 69 kronor!

32. Chokladfontän

Vem skulle inte bli lycklig om det fanns en chokladfontän på festen? Här hittar du den.

33. Hot dog-maskin

Bjud gästerna på korv med bröd. Den här maskinen grillar korven och rostar brödet samtidigt. Klicka hem den här.

34. Vinglas direkt i flaskan

Hur jobbigt är det inte att fylla på vinglaset? För att slippa denna ytterst jobbiga process kan du använda detta vinglas som du bara placerar i flaskan och så kan du dricka ur direkt. Här finns glaset för 199 kronor.

35. Dryckeshållare

Hur härligt att ha denna dryckeshållare hemma inför hösten och vinterns festligheter? Här finns den för endast 199 kronor.

36. Råsaftcentrifug

Efter en hård helg kan man behöva starta måndagen med en fräsch juice på frukt och grönsaker. Denna råsaftcentrifug blir din här för endast 499 kronor.

37. Med andra ord

Det här är ett spel som leder till vilda diskussioner och pikar gentemot varandra. Spelet går ut på att du ska, under tidspress, förklara en sak men använda andra ord och dina lagkamrater ska gissa rätt - du hittar det populära spelet här.

38. What do you meme

Här är spelet som är för invecklat att förklara med bara några meningar. Här hittar du spelet, och kan läsa på om hur det fungerar. Vi garanterar dock att det är kul – speciellt om du är ett fan av memes!

39. Snoppsugrör

Kanske lite barnsligt men väldigt roligt! Perfekt för möhippan, till exempel. Du hittar sugrören här för 39 kronor.

40. Ring med kapsylöppnare

Med en ring som också är en kapsylöppnare behöver du aldrig springa runt och leta efter öppnaren igen! Här köper du den.

41. Kuber som kyler din drink

De här smarta kuberna fungerar som iskuber, förutom att de inte smälter eller späder ut din drink. Mycket smidigare och dessutom ser det snyggt ut. Kuberna kostar 199 kronor här.

42. Popcornmaskin

Popcorn = party! Här hittar du popcornmaskinen.

43. Fia med hutt

Fia med hutt är en kopia av det klassiska spelet fia med knuff. Enda skillnaden här är den att det är ett dryckesspel. Här hittar du det för 199 kronor.

44. Ascoola 90-talet

Bli nostalgiska tillsammans! För 199 kronor får du det här frågespelet som avhandlar allt kul som hände under 90-talet. Testa dina kunskaper här.

45. En riktigt bra öltapp

En grym öltapp som inte bara är snygg, den ser till att ölen smakar som bäst tack vara dess teknik. Här kan du spana in öltappen ytterligare.

46. Hopfällbar fickplunta

Den här smarta pluntan sägs vara världens första ihopvikbara fickplunta. Genast blev det mycket enklare! Du hittar dem här för 99 kronor.

47. Snacks

Snacksen är självklart ett måste! Vad sägs om mumsiga barbeque-snacks eller kanske ostbågar med cheddar?

48. Kylbrunn

Inget problem just nu kanske, men när det blir varmare ute. Den här smarta kylbrunnen rymmer 24 burkar eller små flaskor. Den kostar 499 kronor här.

49. Godis

Köp godis i storpack så att alla på festen kan njuta! Här hittar du en massa olika sorter.

50. Banner

Visa festens tema med en fin banner! Klicka hem den här för 99 kronor.

51. Iskross

Fixa krossad is att servera med dina drinkar med den här smidiga iskrossen. Den kostar 299 kronor och du hittar den här.

52. Unicorn Ring Toss

Det här söta spelet går alltså ut på att någon tar på sig diademet och de andra ska träffa hornet med ringarna. Spelet hittar du här för bara 99 kronor.

52. Kometkork

Pryd flaskans kork med glitter så blir det mycket roligare att poppa bubblet! Du hittar ett fyrpack här för 49 kronor.

53. Glitterdraperi

Välkomna gästerna med det här härliga draperiet som entré till festen! Glitterdraperiet kostar 69 kronor här.

54. Slushmaskin

Gör riktigt goda drinkar i slushform med den här slushmaskinen. Klicka hem den här.

55. Hur fan visste du det?

Frågespelet som sätter dig och dina kompisars kunskaper inom udda områden på prov. Ett väldigt populärt spel som endast kostar 149 kronor.

56. Fånga minnen direkt med en polaroidkamera

Dokumentera hela kvällen direkt med en polaroidkamera eller placera ut direkt på borden och låg gästerna gå loss. Här finns den i många olika färger.

57. Discolampa

Den här roterande discolampan kostar bara 99 kronor. Här kan du köpa den.

58. Vem i rummet-frågespel

Här har vi ett frågespel som är riktigt roligt att spela på en förfest och testar ens fördomar om de i rummet. Vem skulle klara sig sämst på en öde ö? Vem kissar i duschen? Vem i rummet är ett frågespel där ni ska välja en person i rummet utifrån en fråga. Här hittar du det.

59. Öl-backpack

Hur coolt hade det inte varit att ha en sådan här när man går på fest? Här kan du köpa den.

60. Roliga drinkpinnar

Som du ser på bilen är det tänkt att du sätter drinkpinnarna i en isform för att sedan lägga dem i glaset. Förslagsvis i en fishbowl som du hittar ovan.

61. Enorm ishink

Varför nöja sig med en vanlig ishink när man kan köpa en enorm ishink? I den här får du plats med otroligt många flaskor och kylda glas. Klicka hem en här.

62. Fickplunta

En fickplunta behöver alla partyprissar ha. Den här roliga varianten av kan du hitta här.

63. Godisshots

Med en sådan här flaska kan du göra dina egna smaskiga godisshots. Du hittar alla smaker här!

64. Den ultimata drinkboken

I den här fina boken finns recept på 60 klassiska drinkar, tillsammans med historia och kul fakta. Här hittar du den.

65. Shaker

Den här snygga shakern blir en riktigt snygg dekoration i köket eller på drinkvagnen! Här hittar du den.