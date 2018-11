Här är 20 röda julklänningar – som får dig att lyckas ikväll

Spana in denna lista med 20 röda klänningar att bära i vinter! Eller gå in här för att spana in vinterns topplista bland röda klänningar.

1. Röd klänning med knytning

Klänning med volanger samt knytning i midjan som ger kroppen en snygg siluett. Här finns denna att köpa hos NA-KD för 399 kronor.

2. Stilren röd klänning

En stilren tight klänning, bär en kavaj över axlarna och du är redo för kvällen. Här finns den att köpa.

3. Röd klänning med ränder

Denna klänning är högts upp hos NA-KD bland röda klänningar, den passar perfekt till julhelgen. Köp den här för 499 kronor.

4. Klänning vida ärmar

Denna klänning är en dröm med de vida ärmarna, här blir den din hos Dennis M.

5. Midi-klänning

Klänning med markerad midja samt knappar att bära under julen. Vi älskar den och här blir den din för 449 kronor hos Nelly.

6. Spetsklänning

Hur mycket älskar man inte spets? Denna klänning med rosett och öppen rygg passar perfekt till jul. Här finns den för 799 kronor.

7. Off-shoulder klänning

Klänning med volanger samt off-shoulder modell. Här finns klänningen för 499 kronor.

8. Randig klänning fransar

Randig klänning med fransar som finns att köpa här. Hur fin är den inte?

9. Klänning med slits

Ja, det är verkligen så snyggt med slits på en maxiklänning. Bär denna till den uppstyrda festen. Klänningen blir din här.

10. Klänning med rosett

Klänning med rosett som verkligen är så fin. Här finns den att köpa för 699 kronor.

11. Klänning med prickar

Här är klänningen som var sjukt populär i somras, och visst är den lika fin att bära i jul. Den finns att köpa här hos Nelly just nu nedsatt till 188 kronor.



12. Magisk långklänning

Kanske vinterns vackraste klänning, den finns att köpa här!Wow säger vi bara.

13. Röd klänning i satin

Hur fin är inte denna röda klänning i satin? Den finns här hos NA-KD. Passar perfekt till jul.

14. Klänning markerad midja

En klassisk klänning med markerad midja samt v-ringad. Som blir så fin i jul. Här finns den hos Nelly för 349 kronor.

15. Klänning glittriga ärmar

Klänning med knytning i midjan samt glittriga ärmar. Den finns här för 399 kronor.

16. Mesh-klänning





Mesh-klänning med högre krage. Verkligen en sån söt modell. Här finns den att köpa för 499 kronor.

17. Klänning i Boho-stil

Boho-klänning med volanger samt hög krage. Den finns här hos NA-KD och hur fin är den inte att bära i jul?

18. Kort röd klänning

Kortare modell med öppen rygg, så fin att bära till julfesten. Här finns den att köpa för 479 kronor.

19. Klänning med små blommor

Volangklänning med blommor, funkar till alla bjudningar i vinter och här finns den att köpa.

20. Midi-klänning hög krage

Stilig klänning att bära under julfirandet! Denna kommer från NA-KD och blir din för 499 kronor.

Gå in här för att spana in fler röda klänningar att bära i vinter.