Här är vinterns hetaste sneakers för henne – under 700 kronor

Nedan har vi listat 18 sneakers från topplistan 2018. Det bästa är att alla kostar under 700 kronor. Eller så går du direkt in här för att spana in sneakers som toppar listorna 2018.

1. Adidas Gazelle

Vi älskar dessa Adidas Gazelle i röd mocka! Här finns de till bäst pris. Skorna finns även i andra färger.

2. Adidas sneakers





En sportigare design av den populära Adidas-skon. Den finns även i vitt och blir din här för .

3. Puma Muse Satin

Hur snygga är inte de här skorna från Puma i sammet? Så snygga att matcha till en beige kappa i höst. Här finns de att köpa för 400:-.

4. Adidas Originals Superstar

Här hittar du Adidas Superstars för 500 kronor. Klassiker som aldrig går ur tiden!

5. Gazelle Adidas

Modellen Gazelle från Adidas skapades redan på 60-talet och denna sneaker pryds forfarande av de ikoniska tre ränderna. Skon är i mocka och finns i flera olika färger. Du hittar det bästa priset på dem här.

6. Puma Suede Satin

Så snyggt att bära sneakers med satintyg. Denna modell finns här på rea och är designad i mockaskinn.

7. Sneakers Gant Mary

Stilrena sneakers från Gant med en snygg detalj i silver. Skorna finns att köpa här för 649:-.

8. Grå Converse

Hur snygga är inte dessa Converse i grått/blått? Det finns även andra färger och här blir de dina för 299:-.

9. Puma basket heart

Puma basket med blommor, verkligen så fina att bära i vinter. Här finns de att köpa för .

Gå in här för att spana in fler sneakers som toppar listorna 2018!



10. Vans Old Skool

Vans modell Old Skool håller sig kvar högt upp på topplistan, och det är verkligen en perfekt vardagssko. Har du tröttnat på de svartvita finns de faktiskt en massa andra färger också! Här hittar du Vans Old Skool billigast, endast 492:-

11. Air Max Thea från Nike

Den här sportiga skon från Nike hör till Air Max-serien, och är en favorit för många. Du hittar dem här.

12. Stan Smith

Passa på att införskaffa ett par Stan Smith nu när de är nedsatta och blir dina för 399:-här!

13. Puma Suede Platform

De här populära skorna blir dina för 500 spänn just nu. Klicka hem dem här. Finns i flera olika färger, och är grymt populära i den svarta färgen.

14. Adidas Originals Swift Run

En klassisk sko är denna från Adidas Originals Swift som funkar både i vardagen och på promenaden. Här finns de att köpa för endast .

15. Basket Heart Puma

44 procent nedsatta Puma Basket här! De vita finns för 500 kronor och dessa skor är så fina med satinband.

16. Nike Tanjun

Sneakern Tanjun har fått sitt namn efter det japanska ordet för enkelhet, och det är verkligen en stilren sko. Du hittar den här för 421:-

17. Adidas originals Superstar

De här stilrena Adidasskorna finns i svart och vitt här för 602:- . Vi anser att det går inom ramen för 600 kronor.

18. Adidas Originals Pharrells

Den klassiska stilrena sneakersen. Med den höga sulan funkar den perfekt att även bära i vinter. Här finns den att köpa för bäst pris.

Gå in här för att spana in fler sneakers som toppar listorna 2018!

---

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.