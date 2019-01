14 perfekta presenter till din pojkvän – inför alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag är det perfekta tillfället att uppskatta din partner lite mer – med en present eller två!

1. Ett par Chelsea Boots



Den här typen av skor passar till alla typer av finare outfits. Det bästa av allt är de är nedsatta i pris, du behöver alltså inte spendera alla pengar på en sådan här fin present – spana in dem här. Under 500 spänn just nu.

2. Klocka från Ted Baker



En klocka är alltid en stilig present! Denna är riktigt fin med alla sina detaljer och små färgklick. Du hittar den här.

3. Ryggsäck från Sandqvist



Skona hans rygg och unna honom en ryggsäck som rymmer allt och lite till. Ett stort plus är ju självklart det faktum att den också är riktigt snygg och tålig. Spana in den i grått här.

4. Köksredskap





Gillar han att laga mat? Ja, men då blir detta en grym present! Fyra köksredskap i bra kvalité. Här hittar du dem.

5. Skjorta i slim fit



Alla män behöver en randig skjorta! Eller åtminstone en skjorta. Ett perfekt val till en finare outfit. Kolla in den här.

6. Happy Socks presentbox



Ett par lite roligare strumpor kan faktiskt bli riktigt snyggt och ta en outfit till en ny nivå. Annars så är ju strumpor väldigt bra att ha. Här kan du klicka hem fyra par i en snygg presentbox.

7. Lyxiga kalsonger från Emporio Armani



Även kalsonger är en bra present som aldrig går fel. Dessa kommer från märket Emporio Armani och kostar bara 379 kronor just nu.

8. Grillbestick i snygg trä-ask



Tänk hur bra detta blir inför all grillmat! Eller kött och fina middagar. Här kan du klicka hem dem i en fin ask. Under 500 spänn!

9. Korthållare



Den här typen av plånböcker, eller vad man ska kalla det, är riktigt smidiga att ha. Unna honom detta för 199 kronor.

10. Herrparfym från Versace



Ge bort en parfym från Versace, den finns på topplistan och blir din för endast 399 kronor. Alltså nedsatt med 20 procent!

11. Mobilskal



iDeal of Sweden har en snygg herrkollektion som är väldigt stilren. Ett mobilskal för honom finns här för 299 kronor.

12. Ett bälte



Detta bälte är gjort i äkta skinn – du hittar det här.

13. Hoodie från Helly Hansen



Den här hoodien är sjukt mjuk, och därmed väldigt mysig. Köp den till din kille – så kan du ju låna den, som man gör med pojkvännens tröjor. Här hittar du den.

14. Morgonrock i bomull



En morgon- eller badrock är ju hur mysigt som helst. Här hittar du en i randigt mönster.