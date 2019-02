8 grymt snygga sneakers – till honom

Klicka hem ett eller flera par nya sneakers nu när asfalten börjar synas. Det går aldrig fel med ett par trendiga skor!

Dessa sneakers går att köpa via Refunder, och då får du pengar tillbaka på varje köp. Just nu får dessutom alla nya medlemmar ett skal från iDeal of Sweden vid köp över 100 kronor (29 kronor i frakt tillkommer).

1. Chunky Sneakers

Just klumpiga sneakers är riktigt hett i vår. Dessa kostar bara 399 kronor.

2. Klassiska Vans

De här populära skorna från Vans finns svart, blått eller vitt. Välj din favorit här.

3. Gråa sneakers från Vagabond

Mocka är riktigt fint på sneakers! Extra snyggt i grått. Du hittar dem här.

4. Färgglatt från Polo Ralph Lauren

Vågar du bära dessa härliga sneakers? Kolla in dem bättre här. Riktigt fina till en simpel vardagsoutfit.

5. Mörkgrönt från Björn Borg

Här är en diskret färg, om du ändå vill ha något lite extra istället för krispigt vitt. Du hittar dem under femhundringen här.

6. Ljusgrått

De här skorna kommer från märket Selected Homme. De blir dina för under tusenlappen.

7. Low Suede från Filippa K

I svart mocka blir de här skorna riktigt snygga. Du hittar dem hos NLY Man.

8. Swift Run från Adidas Originals

Snyggt i helsvart med lätt ovansida av tyg och en tjockare sula för bekvämlighetens skull. De kommer från Adidas och du hittar dem här.