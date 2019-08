Halloween 2019: Dräkterna och sminket du ska satsa på!

Vilket datum är Halloween 2019? Jo, Halloween i år infaller torsdagen den 31:a oktober. Vi har listat våra 35 bästa tips på utklädnad till festen!

Hämta inspiration från populära skräckfilmer eller varför inte gå som din favoritsuperhjälte? Vare sig du vill fira genom att klä ut dig läskigt, roligt eller klassiskt har vi dräkterna och sminket för dig.





Filmer och serier

De läskigaste skräckfilmerna eller serier som varit populära i år har gemensamt många karaktärer perfekta för din halloweendräkt. Vi har listat våra favoriter här, allt från The Nun till Jon Snow.

1. The Nun

The Nun, skräckfilmen som kom ut 2018 hade stor inverkan på halloweendräkterna man såg förra året. Denna utklädnad nämligen den mest populära Halloween 2018. Hann du inte klä ut dig till The Nun förra året, passa på nu – 499 kronor här.



2. Gomez Addams

Familjen Addams har många läskiga karaktärer att välja mellan, här är pappan i familjen Gomez Addams – 599 kronor här.



3. The Night King

Game of Thrones sista säsong kom under 2019. Varför inte klä ut dig till The Night King? 499 kronor här.



4. Scooby-Do Velma

Scooby-Do var allas vår favoritshow när vi var små, gå som Velma – 499 kronor här.

5. Saw Puppet

Saw är en av de populäraste och läskigaste skräckfilmerna – 499 kronor här.



6. Ghostbusters

Bekämpa spöken med en dräkt från Ghostbusters – 499 kronor här.



7. Grannen från Beck

Grannen från Beck har blivit en välkänd figur för många – 499 kronor här.



8. Jack Sparrow

Pirates of The Caribbeans favoritpirat Jack Sparrow – 899 kronor här.



9. Kill Bill

Channel your inner Uma Thurman från Quentin Tarantinos mästerverk Kill Bill – 699 kronor här.



10. Jon Snow

Join The Nights Watch! Hjälten från den populära tv-serien Game of Thrones – 499 kronor här.



11. Harry Potter

Öva på trollkonster och besvärjelser! Gå som Harry Potter – 499 kronor här.







Klassiska

Klassiker är klassiker av en anledning – de funkar alltid! Här listar vi några av de populäraste halloweendräkterna genom tiderna.

1. Vampyr

Gå som en läskig blodsugande vampyr – 499 kronor här.



2. Häxa

Det finns både elaka och snälla häxor. Välj själv vem du vill vara i denna häxdräkt – köp den för 199 kronor här.



3. Sjuksköterska

Sjuksköterskan är ett säkert kort. Köp lite fejkblod och gå som en läskig sjuksköterska år 2019 – 199 kronor här.



4. Clown

Efter att filmen IT med Pennywise i spetsen hade premiär år 2017 har antalet clowner på Halloween ökat. Under 2019 har IT del 2 premiär på bio. Clowndräkt – 299 kronor här.



5. Pirat

Träna på att säga Arrrrghhh! Att gå som pirat på Halloween är ett säkert kort – köp här för 499 kronor.



6. Cheerleader

Gå som en amerikansk cheerleader – 199 kronor här.







Superhjältar och superskurkar

Halloween 2019 är chansen att leva ut dina barndomsdrömmar. Gå som en superhjälte du tycker om. Eller om du inte känner för att vara en hjälte kan du kanalisera din inre superskurk.

1. Wonder Woman

Hon är en stark amazon med superkrafter. Gå som Wonder Woman – 499 kronor här.



2. Spiderman

Denna morphsuit förvandlar dig snabbt till Spiderman – 699 kronor här.



3. Harley Quinn

Efter att Suicide Squad hade premiär blev Harley Quinn en populär karaktär att klä ut sig till på Halloween – 499 kronor här.



4. Iron Man

Halloweendräkt av Marvels superhjälten Iron Man – 499 kronor här.



5. Catwoman

Från Michelle Pfeiffer till Halle Berry! Catwoman är en klassiker – 799 kronor här.



6. The Joker

The Joker är kanske det första man tänker på när någon säger superskurk – 399 kronor här.







Roliga

Känner du inte för att spöka ut dig? Du kanske är en person som hellre vill få folk att skratta snarare än den som skräms? Ingen fara, du kan helt klart välja en rolig kostym till Halloween 2019.

1. Flamingo

Gå som en riktigt falmboyant flamingo i stark rosa färg – den blir din för 399 kronor här.



2. Värktablett

Vi alla älskar ju Iprenmannen! Nu kan du själv klä ut dig som en värktablett – 399 kronor här.



3. Tequila

Inte helt ovanligt med en flaska tequila på Halloween. Denna roliga dräkt kommer garanterat att uppskattas på festen – 399 kronor här.



4. Peanutbutter and Jelly

Jordnötssmör + Sylt = Sant! Den perfekta dräkten för er som är ett par – 399 kronor här.



5. En banan

Klä ut dig till en banan till Halloween– 499 kronor här.







Läskiga

För dig som tycker om ett mer traditionellt halloweenfirande där man skräms och är läskig.

1. Zombie skolflicka

Denna dräkt kombinerar två säkra kort, skolflicka och zombie – 499 kronor här.



2. Död brud

Tips, försök hitta en dejt som kan gå som död brudgum! Gå som en död brud – 399 kronor här.



3. Zombiemask





Denna zombiemask kommer garanterat att skrämma folk på festen – 599 kronor här.







Tillbehör och smink

För att riktigt få till hela outfiten behöver du det där lilla extra. Ett tillbehör eller någon typ av blodigt smink som höjer nivån på din halloweendräkt 2019. Här är våra bästa tips.

1. Fejkblod

Fejkblod är ett måste. Dränk dig själv och din dräkt i blod för riktigt läskig effekt – köp här för 99 kronor.



2. Fejksår

Realistiskt sår i silikon att klistra på kroppen. Finns i flera olika varianter och storlekar – 199 kronor här.



3. Läskiga scleralinser

Dessa scleralinser, linser som täcker hela ögonvitan, är otroligt läskiga – 699 kronor här.



4. Peruk långt svart hår

Om du klär ut dig till häxa behöver du givetvis ett långt svart hår – finns att köpa för 99 kronor här.



5. Vampyrtänder

Går du som vampyr kan du se till att vara extra autentisk med ett par vampyrtänder – shoppa här för 199 kronor.



6. Linser kattögon

Catwoman behöver ju givetvis linser som ser ut som kattögon – 199 kronor här.



7. Blottad hjärna

Gå som dig själv... fast halvt uppäten av en zombie och visa din blodiga hjärna – bara 49 kronor här.



8. Blodigt bandage

Blodigt bandage är något som passar om du klär ut dig till en läskig sjuksköterska – 39 kronor här.



9. Blodigt machete

En ond clown behöver givetvis en blodig machete – shoppa här för 99 kronor.











