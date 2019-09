Har du problem med påsar och mörka ringar under ögonen? Svullnad och puffighet? Det är inte ovanligt och det finns många orsaker till varför mörka ringar under ögonen uppstår. Men när det finns ett problem finns det också en lösning.

I den här artikeln djupdyker vi i mörka ringar under ögonen – orsakerna till varför de uppstår, produkterna som tar bort mörka ringar, sminket som täcker och de bästa tipsen för att lindra svullnad.

Vilken produkt ska jag använda för att ta bort mörka ringar?









The Ordinary More Molecules Caffeine Solution 5% + EGCG 30 ml – 79 kronor här.



Hudvårdsmärket The Ordinary har en rad effektiva och prisvärda produkter som alltid får höga betyg av användare. The Ordinary More Molecules Caffeine Solution 5% + EGCG 30 ml är en lätt olja speciellt framtagen för huden runt ögonen. Den innehåller en extremt hög koncentrerad mängd koffein som minskar påsar och puffighet under ögonen. Studier visar också att koffein kan göra celluliterna mindre framträdande.Det bästa med denna olja är att du ser resultat på en gång och på lång sikt. Magiskt!

Du använder denna olja genom att massera in en liten mängd över ögonkonturen morgon och kväll, under din vanliga dag- och nattkräm eller under din ansiktsmask. Den är effektiv mot ålderstecken och dämpar snabbt mörka ringar under ögonen.

Varför ska jag använda olja?

Olja, eller serum, har blivit en blivit en populär komponent i hudvårdsrutinen för att bekämpa mörka ringar under ögonen. Varför? Jo, en vanlig anledning till att mörka ringar under ögonen uppstår är för att den tunna huden är torr. Det kan också vara vitaminbrist. En olja som är maxad med vitaminer tillför en massa fukt på ett ögonblick. Inte bara det, du ser resultatet på lång sikt också, eftersom att oljan verkar förebyggande mot påsar, puffighet, svullnad och mörka ringar under ögonen.

Varför får man påsar och mörka ringar under ögonen?

De flesta av oss har ringar under ögonen, bara mer eller mindre synliga. Det beror på att huden under ögonen är som allra tunnast där och blodådror som löper under ögat syns därför igenom. Men det finns andra orsaker. Som vi nämnt tidigare kan det bero på att huden är torr eller på vitaminbrist. Vitaminbrist kan uppstå om du har dåliga matvanor eller äter alldeles för salt kost. De vitaminer du främst behöver få dig för att motverka mörka ringar är vitamin B, C och K. De alla finns naturligt i både grönsaker och frukt. Om du äter kosttillskott av dessa, tänk då på att inte överdosera vitamin B och K, de är fettlösliga vitaminer som tas upp i blodet.

Mörka ringar under ögonen kan också bero på en underliggande sjukdom eller allergi. Kontakta en vårdcentral om du är osäker. Det kan även vara ärftliga, uppstå när du blir äldre eller helt enkelt bero på att dåliga sömnvanor (både om du sover för mycket eller för lite).

Oavsett vilken orsaken är finns produkter som dämpar svullnaden och förebygger mörka ringar under ögonen. Det finns förstås också grymma produkter som hjälper dig att täcka de mörka ringarna, om de fortsätter att bråka med dig.

Smink som täcker mörka ringar

Make Up Store Cover All Mix Concealer. Nedsatt till halva priset just nu – 118 kronor här.

Ta bort mörka ringar under ögonen. På bara ett ögonblick. Satsa på en riktigt grym concealer. Make Up Store Cover All Mix Concealer är en högpigmenterad concealer med neutraliserande egenskaper. Den har tre färger som kan användas var för sig eller blandas för att få till en perfekt nyans.

Kommer du ihåg när man var liten och målade på dagis? Du blandade färgerna grönt och gult för att få färgen blå? Det är samma princip som gäller för att täcka bråkiga partier i ansiktet. Gul neutraliserar röda partier. så som finnar och blodkärl. Beige används för att ljusa upp partier på huden eller ljusa upp de andra färgerna när du blandar dem. Slutligen röd. Röd neutraliserar blå områden, det vill säga de mörka ringarna under ögonen.

Tips: Har du ingen röd concealer kan du använda rött läppstift som du sedan täcker med ett tunt lager hudfärgat puder. Då får du samma effekt på de mörka ringarna som du får med en röd concealer.

Våra bästa tis för att ta bort mörka ringar under ögonen

1. Förvara din ögonkräm i kylen. Kyla hjälper nämligen mot svullnaden. Du kan även doppa en handduk i kallt vatten som du försiktigt trycker mot påsarna under ögonen. Var noga med att vattnet inte är så kallt att den känsliga huden får en köldchock.

2. Det finns många roliga huskurer (som faktiskt hjälper) mot svullna och puffiga ögon. Du kan testa kalla gurkskivor eller potatisskivor på ögonlocken.

3. Urkramade kalla tepåsar är en annan klassiker. Välj gärna kamomillté, eftersom kamomillté innehåller oljor med dämpande effekt på irriterade områden. Garvsyra i te har dessutom en krympande effekt på synliga blodådror.

4. Är huden torr under ögonen kan du prova med avokado. Den är fullproppad med nyttiga fetter.

5. En annan huskur är en 50/50 blandning av kall mjölk och kallt vatten. Mjölk innehåller massor av de vitaminer som motverkar mörka ringar. Doppa sedan bomullsrondeller i blandningen som du sedan lägger på ögonlocken. Underbart kylande!

6. Drick mycket vatten. Helst åtta glas per dag.

7. Ät en allsidig kost med mycket frukt och grönsaker. Dra ned på salt och socker i maten.

8. Sov så många timmar som din kropp behöver. Sömnbrist bidrar till att blodådrorna under ögonen utvidgas och påsarna under ögonen blir då mörkare än vanligt.

9. Välj rätt produkter för dig. En olja med koffein, en ögonkräm med K-vitamin och en lätt concealer med röda pigment.









