Black Friday: Högtalare från Marshall till bra priser

Black Friday erbjuder som vanligt riktiga fynd genom reducerade priser. Det är därför en god idé att passa på på att fynda julklappar under Black Week. Om du är ute efter högtalare har vi listat några av god kvalité, bland annat har Webhallen och Hifi Klubben grymma erbjudanden på Marshall högtalare som är trådlösa och kopplas upp med bluetooth.

1. Marshall högtalare Kilburn II – Webhallen

Denna bluetooth högtalare är trådlös och erbjuder över 20 timmars bärbar speltid. Vikten är endast 3 kilo och den producerar ett tydligt mellanregister, djup bas och utökade diskanter. Under Black Week och Black Friday kan du köpa den på Webhallen för 699 kronor billigare. Handla här för 1890 kronor.

2. Marshall högtalare Woburn II – Hifi Klubben

Du sparar 500 kronor om du köper Marshall Woburn II. Den är också en trådlös bluetooth högtalare med en råstyrka som andas rock. Den kan bli din under Black Friday då den ligger på 11 procents rea hos HiFi Klubben.Handla här för 3990 kronor.



Andra högtalare av bra kvalité utöver Marshall

Om det är så att du inte är ute efter en högtalare från Marshall finns såklart fler märken av god kvalité på rea under Black Week och Black Friday. Spana även in de andra märkena som har bra priser under Black Week.

3. Dali Katch – Hifi Klubben

Priset är sänkt med 1000 kronor för denna bluetooth högtalare. Dali Katch kommer med en ljudkvalité som sätter nya standarder inom kategorin för bluetooth högtalare. En läcker design i aluminium med härliga färgkombinationer. Handla här för 3498 kronor.

4. Bose SoundLink Mini II Special Edition Triple Black – Webhallen

Högtalaren Bose SoundLink Mini II har en specialutgåva som är på kampanjpris under Black Week och kostar 700 kronor mindre. Den väger väldigt lite och är väldigt lätt att bära med sig. Du får upp till tolv timmars speltid innan batteriet måste laddas igen. Handla här för 1290 kronor.



5. Argon Audio Style – Hifi Klubben

Denna mycket eleganta bluetooth högtalare har ett tygöverdrag och topplatta i äkta trä. Spela musik från din smartphone i upp till 8 timmar innan högtalaren måste laddas. Under Black Week har denna produkt 17 procent rea. Handla här för 998 kronor.

6. Sony XB43 bärbar högtalare Extra Bass – Webhallen

Produkten är 500 kronor billigare under Black Week. Det är en tvåvägshögtalare som framhäver och förstärker basen genom att framhäva de låga tonerna. Handla här för 1990 kronor.

Priserna kan komma att förändras.

