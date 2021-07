Lär dig odla själv - det blir alltid mycket godare

Odla själv är kul.

Odla bladgrönsaker själv

Enklast för nybörjaren är att börja med bladgrönsaker. Det behövs inte så mycket plats för odlingen och man kan skörda från tidig vår till sen höst om man sår i omgångar.

Bladgrönsaker kan oftast samodlas med blommor och andra grönsaker. Börja med sallad, ruccola och spenat.

Bladgrönsaken spenat kan man odla tidigt och sent på säsongen.

Bladgrönsaker kan man odla i lite av varje, t ex i kruka, blomlåda eller i en pallkrage. Sådd av bladgrönsaker kan också göras under andra växter t ex bredvid tomater. Vill man ha tillgång till bladgrönsaker hela säsongen så sår man nya frön regelbundet under hela säsongen.

Hur man sår bladgrönsaker själv

Börja med att lägga frön ca 1 cm i bra kvalitétsjord

När de första plantorna syns så kan du så en ny omgång

När du skördat en omgång så sår du igen på den plats som frigjorts.

Odla kryddväxter

För att få upp odlingen av kryddväxter tidigt kan det vara bra att börja med att odla inomhus.

En del sorter passar bättre än andra att också odla utomhus, t ex koriander, dill, persilja och körvel.

Börja med kryddsådd inomhus

Börja med att odla upp plantor i en lite större blomlåda. När plantorna kommit så omskolar du dem genom att plantera dem i flera mindre krukor. Anvisningar på fröpaketet visar vägen hur du skall behandla respektive kryddväxtodling.

Ett grundtips är att skylta upp fröna. I början när de växer upp kan det vara svårt att se vilken sort det är.

Eftersom fröna mår bra av fuktighet, värme och mörker är det smart att täcka odlingen med gladpack (med små lufthål). Innan plantorna kommit kan det vara bra att lägga en tidning över så att det håller sig mörkt. När plantorna kommit upp ur jorden skall tidningen tas bort så att plantorna får mycket ljus, dock inte direkt solljus. Se hela tiden till att plantorna får en jämn fuktighet.

Odla majs

Majs är kul att odla och smakar mycket bättre än köpta i butik.

Använd gärna stora krukor, pallkragar eller direkt i marken.

Det finns två olika sorters majs; sockermajs eller popcornmajs och man kan köpa dem som färdiga plantor eller som frön.

Popcornmajs skall torkas så att det blir fin popcorn och sockermajs skall ätas färskt.

Eftersom majs korspollinerar sig är det viktigt att bara använda en sort.

Majsen skall inte planteras i fina rader, de skall faktiskt planteras lite huller om buller. Ju fler plantor du sätter och ju tätare du sätter dem, desto bättre blir resultatet.

Majs kräver mycket vatten och sol och skall gödslas var tredje vecka.

Majskolvarna är klara när “tofsen” har vissnat. När du tar loss majskolven så trycker du ned den mot marken tills den lossnar.

