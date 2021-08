Här får du Sveriges bästa spaweekend

Denna artikel innehåller reklamlänkar

Spaweekend i Stockholm

Stockholm är en perfekt plats för avkoppling med sin närhet till vattnet.

Yasuragi

Ligger en bit utanför Stockholm City i Saltsjö-Boo. Ett spahotell i japansk stil med otroligt underbara utsikter, god mat och avkoppling. Läs mer om Yasuragi HÄR

2. Ulfsunda slott

Underbar slottsmiljö med spamöjligheter. Ett perfekt val för dig som gillar historia och en unik hotellupplevelse. Läs mer om Ulfsunda slott HÄR

3. Scandic Downtown camper

Spahotell för dig som vill vistas inne i Stockholm City. Mer centralt än så här kan du knappt komma. På taket finns pool med utsikt över hela Stockholm. Läs mer om Scandic Downtown Camper HÄR

Spaweekend på Västkusten

Say no more. Västkusten är en riktig pärla att besöka och givetvis magiskt när det kommer till spaweekend.

Varbergs kusthotell

Här bor du i princip direkt på stranden med milsvida utsikter. En av Västkustens absoluta pärlor. Läs mer om Varbergs kusthotell HÄR

2. Upper House

Centralt i Göteborg hittar du en av stadens mest spektakulära hotell. Du äter middag med utsikt över hela stan och innan dess kanske du har tagit ett dopp i utomhuspoolen med lika fantastiska utsikter. Läs mer om Upper House HÄR

3. Stenungsbaden Yacht Club

Vackert beläget vid havet ligger detta fantastiska hotell. En av Västkustens höjdpunkter när det kommer till spa och avkoppling. Läs mer om Stenungsbaden Yacht Club HÄR

Spaweekend i Stockholms skärgård

Enligt vissa en av världens vackraste platser. Skärgården bjuder på magiska vyer, natur och närhet till vatten som får kropp och själ att koppla av.

Fågelbrohus

Jättemysigt ställe för dig som gillar lite mer lyx och elegans. Ligger ute på Värmdö ca 45 min med bil från Stockholms innerstad. Här finns även en populär golfbana för golfaren. Läs mer om Fågelbrohus HÄR

2. Smådalarö Gård

Idylliskt beläget ute på Dalarö i Stockholms södra skärgård. Nära till vatten och allt du behöver för att få avkoppling. Läs mer om Smådalarö Gård HÄR

3. Marholmen

Vackert beläget vid vattnet i Stockholms norra skärgård. Nära till natur, magiska utsikter och med egen strand så får ni garanterat en härlig upplevelse. Läs mer om Marholmen HÄR

Artikelbild från Canva