Självtesta säkert för Klamydia hemma med hemmatest

Idag kan kvinnor på 20 minuter ta reda på och självtesta med hemmatest för Klamydia och se om man har Klamydia som 5% av alla kvinnor i åldern 18-22 går runt med.

Artikeln innehåller reklamlänkar

Testen är olika för män och för kvinnor. Testet för kvinnor skall bara användas av kvinnor såvida det inte är analen som skall testas. För analen går det bra också för män att använda klamydia självtest avsedd för kvinnor.

ABBLO klamydiatest självtest hemma för kvinnor

Självtestet ABBLO kalmydiatest för hemmabruk hittar du HÄR.

Klamydiatesten för hemmabruk avsedda för kvinnor är idag lika säkra som de test man får hos en läkare och provsvaret får man efter tjugo minuter.

Det är mycket viktigt att upptäcka och bota Klamydia i tid eftersom infektionen kraftigt kan minska möjligheten att få barn senare i livet och skapa andra gynekologiska problem och bäckeninfektioner. Över 500 kvinnor blir infertila per år på grund av Klamydia. Klamydia kan också ge en nedsatt syn (trakom).

Ofta ger Klamydia inga symptom så det kan alltid vara bra att göra ett test för säkerhets skull om man inser att man har haft oskyddat sex.

Klamydiatest för kvinnor görs med hjälp av en bomullspinne och är helt smärtfritt.

Det är viktigt att läsa instruktionerna och följa de råd som ges. T ex skall klamydiatest för hemmatest inte utföras under menstruation och inte heller under en graviditet.

Om du får ett positivt test måste du omedelbart uppsöka läkare som också kommer kontrollera om du är smittad.

Man är skyldig att uppsöka läkare vid smitta

Klamydia är klassad som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen (SFS 2004:168) och enligt 3 kapitlet, första paragrafen är man skyldig att uppsöka läkare om man misstänker att man blivit smittad.

Kvinnors självtest ABBLO kalmydiatest för hemmabruk hittar du HÄR.

Dynamic code klamydiatest självtest hemma för män

Klamydiatest för män utförs också hemma men skickas till ett labb som ger dig svar inom 24 timmar. Om du testar positivt så kan du få antibiotika via en digital vårdgivare t ex hos Kry.se HÄR.

Om du testar positivt på klamydiatestet för män kommer labbet sätta igång en smittspårningsprocess enligt smittskyddslagen.

Du hittar Dynamic Code klamydiatest för män HÄR.

Artikelbilden är från Canva