Skydda dig mot avlyssning med en buggdetektor och avslöja spionen

Det går att skydda sig mot avlyssning och hemlig filmning. Om du har skäl att tro att du är avlyssnad så finns det idag sweepers eller buggdetektorer som kan visa om du är utsatt för avlyssning.

Artikeln innehåller reklamlänkar

Olagligt att avlyssna i hemlighet

I Sverige är det strängt förbjudet att avlyssna, filma eller spela in samtal i rummet eller i t ex en telefon om man inte är närvarande själv. Den utrustning som säljs får därför endast användas för t ex “babywatching” med syftet att höra om ditt barn har problem i ett annat rum.

Buggdetektor eller Sweeper

Idag finns det så små och finurliga utrustningar att det kan vara värt att försöka upptäcka avlyssningsutrustning med en buggdetektor. Det finns flera sorter på marknaden och man får i princip effektivitet i förhållande till hur mycket man betalar.

Ett exempel på en enklare variant av buggdetektor

Den här lite enklare varianten av buggdetektor kan användas för att i hemmet försöka upptäcka t ex buggar, wifi-kameror, dolda anslutna eller trådlösa kameror och andra typer av avlyssningsapparater som kan ha placerats i hemmet. Frekvenser mellan 1MHz och 6500 Mhz upptäcks med denna sweepern som du hittar HÄR.

Ett exempel på en mer avancerad variant av buggdetektor

Om du hanterar topphemlig information kan det vara värt att lägga lite mer pengar på buggdetektorn. Den här buggdetektorn fungerar såväl hemma som på kontoret och för bilen. Den upptäcker alla trådlösa sändningar och kameror i frekvenser mellan 1Mhz och 8000 Mhz. Den upptäcker på ett avstånd upp till mellan 10 och 20 meter och användningstiden är 120 minuter.

Den här mer proffsiga varianten av buggdetektor och “Sweeper” hittar du HÄR.

Artikelbilden är från Canva