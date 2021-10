Julklapp till gamer: 15 nördiga spelrelaterade saker att önska sig i julklapp

Let's face it. Vi har alla den där spelnörden i våra liv, oavsett om det är ens pappa, mamma, bror, syster, pojkvän, kusin, kollega eller flickvän. Men ibland är det lättare sagt än gjort att kunna hitta den perfekta presenten till någon som gillar spel och gaming. Vad ska man köpa till en gamer? Misströsta inte, vi förstår din frustration och har därför ordnat en riktigt härlig lista med presenttips på produkter som passar en riktig gamer!

Den här artikeln innehåller reklamlänkar.

15 perfekta presenter till spelnörden 2021

Oftast brukar det stå skrivet i pannan om man är en riktig spelnörd, men om du mot förmodan skulle vilja skylta med det lite extra kan du ta på dig den här tröjan med texten "Gamer". Stilren, enkel och alldeles, alldeles solklar present till spelfantasten. Du hittar tröjan här.



En renblodig spelnörd ser allting i livet som en tävling - till och med vem som äter upp sina cornflakes först. Den här skålen med texten "Level complete/Level cleared" är den ultimata presenten till den tävlingsinriktade gamern. Klicka hem skålen här.

Spelet alla pratar om! Vad vore en topplista om spel utan Fifa 22 på listan?! Allvarligt talat, det här spelet är ett av de mest eftertraktade just nu och säljer som smör av en anledning. Detta omåttligt populära fotbollsspel är den 29 delen i FIFA-serien och är utgivet av Electronic Arts. Köp Fifa 22 här innan det säljs slut.

En nostalgisk nyckelring som föreställer ett Game Boy från Nintendo. Billig och kul present till spelfantasten. Du hittar nyckelringen här.

Går din kompis runt och skryter om att hen har klarat si och så många levels på si och så många videospel? Upp till bevis! När man har spelat ett av spelen som finns med på bilden får man skrapa den grå rutan. En rolig utmaning och dessutom en snygg inredningsdetalj i hemmet. På tavlan finns nostalgiska klassiker som Pacman och Tetris, men även spel som Minecraft och Leage of Legends. Varför inte köpa två så att du och din kompis kan utmana varandra i vem som spelat flest spel?! Klicka hem skraptavlan för spelnördar här.

Utan att dra förutfattade slutsatser, men spelnördar prioriterar ofta bort allt annat som inte har med spel att göra... Som till exempel äta och sova, men också... inredning. Ge bort den här dörrmattan med texten "Game Over" som en räddare i nöden till din speltokiga vän. Du hittar den här.

Fyra söta drinkunderlägg med spel från Game Boy - rolig och annorlunda present till gamern! Dessa drinkunderlägg passar både för varma och kalla drycker. Motiven på drinkunderläggen är från Donkey Kong, Super Mario, och The Legend of Zelda. Du hittar drinkunderläggen här.

Nu tänker du säkert "LOL vad är det här?!" Men faktum är att detta Minecraft brädspel är superroligt och perfekt familjespel som passar bra för lite äldre barn från 8 år och även vuxna. Spelet går ut på, precis som originalet, att bygga och mina. Vem i din familj kommer att bygga den största skogen eller största berget? Klicka hem spelet här för att ge din familj eller dina vänner en riktig utmaning.

En riktig gamer har en sådan här mugg i sin ägo! Hur coolt är det inte att dricka sitt morgonkaffe/morgoncola eller LANA med denna mäktiga mugg? Köp den här muggen till någon som älskar tv-spel.

Ibland kan gamern i ditt liv behöva en påminnelse om att det faktiskt är viktigt att äta och sova... Mjuk och härlig fleecefilt med texten "Eat, sleep, game - repeat". Garanterat en uppskattad och rolig present till en gedigen spelnörd. Klicka hem filten här.

Återigen, spelnörden i ditt liv kan behöva en påminnelse om att det är viktigt att äta. Och då är den här kokboken för gamers en fantastisk present. Boken innehåller enkla och smidiga recept som även en spelnörd orkar med, king! Köp den här till någon som behöver skills för att levla irl!

En snygg och trevlig inredningsdetalj för spelnörden som älskar, lever och andas för Playstation. Perfekt för att lysa upp mörka kvällar (eller mörka LAN-rummet). Du hittar lampan här.

Den här väggdekorationen med texten "I don't need to get a life, I'm a gamer, I have unlimited lives" talar klarspråk. En gamer behöver inte skaffa sig ett liv för de har redan obegränsat med liv. Humoristisk och rolig present för spelnörden. Klicka hem den här.

Vill du slå på stort och skämma bort en gamer ordentligt kan du köpa den här snygga och bekväma Mission SG Pegasus gamingstol till hen. Du kommer garanterat att vara populärast på julafton om du ger bort denna gåva. För maximal komfort är stolen utrustad med höj- och -sänkbara 1D-armstöd, mjuk vaddering och ett bekvämt nackstöd. Du hittar stolen här.

Denna bekväma kylplatta för bärbara datorer är guld värt för en gamer! Tystlåtet motverkar denna laptopkylare från Delta överhettning hos laptopen genom sina två fläktar. Perfekt present till gamern! Klicka hem laptopkylaren här.

Foto: Unsplash/Mark Decile