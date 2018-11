Gör succé på julfesten - här är juldräkterna som imponerar

Äntligen närmar sig tillfället vi alla väntat på och möjligheten vi alla vill åt ... Vad pratar vi om? Vi pratar såklart om julfesten! och den fantastiska möjligheten att få klä upp sig (eller klä ut sig beroende på hur man ser på det). Här är listan du väntat länge på!



1. Julig kostym

Hur stilig är inte denna? kostymen alltså. För den som inte vill skina upp allt för mycket kan byxorna eller kavajen bäras separat (fast det är ju bara jul en gång per år). Denna läckerbit hittas här och är din för 799 kronor.

2. Julgransklänning

Vem vill inte vara den som har en stjärna i toppen och som alla dansar runt? Bli julens höjdpunkt och klä ut dig till årets snyggaste julgran. Garanterat en höjdare!

3. Helröd kostym

En helröd kostym är ett säkert kort för att sticka ut men ändå smälta in. Denna går ju faktiskt att bära till mer än bara julfesten (Alla hjärtans dag tillexempel) eller varför inte närsomhelst!

4. Klä dig som tomtemor

Denna tomtemorsklänning tar tomtemor till nya nivåer. Bär med ett par röda pumps för att hotta upp denna outfit till max! Hittas här för endast 199 kronor.

5. Rendräkt

Vill du inte vara så dirty på julfesten kan du ju alltid vara ren! Denna rendräkt är inte bara supersöt, den ser ju supermysig ut också!

6. Snögubbe

En snögubbedräkt lyfter garanterat stämningen. Vem vill inte ha snö vid juletider? Med denna blir du garanterat sedd!

7. Klassisk tomtedräkt

Den klassiska tomtedräkten slår aldrig fel. Denna enkla tomtedräkt passar alla och går att göra så het du bara vill. Finns för endast 199 kronor här.

8. Kalkondräkt

Var inte en kyckling... klä dig som en kalkon! Denna kommer helt klart gå hem på julfesten och du blir garanterat en riktig gobit.

9. Smällkaramell

Vem har inte alltid drömt om att vara en smällkaramell? Med denna dräkt kan du verkligen skina.

10. Tomtenissedräkt

Alla kan inte vara tomtefar eller tomtemor. Tur att tomtenissen är minst lika poppis! Finns att fynda här.

11. Festlig kostym

Ytterligare en het...kostym! Fungerar lika bra på julfesten som till julafton och går att klä både upp och ner. Utan tvekan en festligare juldräkt som fungerar till fler tillfällen.

12. Kostym för henne

Rolig, snygg och sofistikerad - denna kostym har allt. Använd kavajen eller kjolen separat för en mer sofistikerad look eller bär båda och gläns till rejält på nästa julfest.

13. Klä dig som en pepparkaksgubbe

God, söt och det sägs att folk blir snälla av en... en pepparkaksgubbe vill väl alla vara? Denna klockrena dräkt hittas här och kostar bara 199 kronor, kap.

14. Stjärngosselinne

Bli "The Stare Of The Show" och klä dig som en riktig stjärna med denna dräkt! Linnet går ju dessutom utmärkt att använda som spöklinne till Halloween, perfekt.

15. Lyxig tomtedräkt

En lyxigare variant av tomtedräkt för den som gillar att vara lite lyxigare helt enkelt. Ho Ho!

16. Trädgårdstomte

Tomte som tomte- klä dig som en äkta trädgårdstomte om du är trött på den klassiska tomtedräkten men ändå vill vara tomte. Denna finns även i flera färger och går att hitta här.

17. Julpudding

Klä dig som en riktig pudding i år och känn dig som en riktig läckerbit. Denna godbit finns att köpa här för endast 199 kronor.

