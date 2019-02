15 plagg som känns riktigt lyxiga - här kan du fynda dem på rean

Vi har spanat in årets trendplagg, som just nu är nedsatta i pris! Köper du dem via Refunder får du pengar tillbaka på varje köp. De har även ett erbjudande där du på alla köp över 100 kronor får ett mobilskal från iDeal of Sweden på köpet.

1. Beige kappa

Är du trött på din jacka som du har burit allt för länge? Denna beiga är nu nedsatt till 479 kronor här.



2. Svarta boots

Fyll på garderoben med den klassiska svarta basklacken. Denna kommer från Nelly och är nedsatta med 70 procent, här blir de dina för endast 119 kronor. Köper du dem här via Refunder får du ett skal från iDeal of Sweden på köpet.



3. Beige baströja

Fyll på garderoben med snygga basplagg. Den här tröjan är nu nedsatt med 50 procent. Den blir din här för 174 kronor.



4. Svart fuskpäls

Visst känns det riktigt lyxigt med en fuskpäls? Denna är nedsatt med 50 procent, här blir den din för 374 kronor.



5. Svarta boots

Just nu är de här populära bootsen nedsatta med 50 procent. De ser riktigt lyxiga ut men just nu blir de dina här för endast 194 kronor.



6. Knähöga boots

Just nu är de här knähöga bootsen på rea! De blir dina här för endast 179 kronor. Nedsatta med 70 procent.

7. Randig blazer

En blazer lyfter varje look. Denna kommer från Nelly och är nedsatt med hela 40 procent här.

8. Kostymbyxor

De perfekta kostymbyxorna att bära på fest, de finns att köpa här nedsatta med 50 procent från NA-KD.



9. Hög polotröja

Hur lyxig och stilren outfit? Den höga tröjan finns på rea här för endast 139 kronor.

10. Rosa mockaskor

Snygga boots till våren, de är nu nedsatta med 60 procent, här blir de dina för 219 kronor.

11. Svart jacka

Svart jacka med hög krage, den passar många månader till och här finns den nedsatt med 30 procent.

12. Rosa stickad tröja

Populär stickad tröja, just nu är den på rea och blir din för endast 174 kronor.

13. Grå kappa

Grå längre kappa som blir din perfekta vårjacka. Här finns den att köpa för endast 384 kronor.

14. Jacka från Lee

Stilren jeansjacka från Lee. Passa på när den är på rea, här finns den nedsatt med 40 procent.

15. Sneakers Jim Rickey

Klicka hem vårens sneakers redan nu! De här från Jim Rickey är nu nedsatta med 30 procent här.