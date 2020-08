17 snygga plagg i rutigt – höstens tveklöst trendigaste mönster

Är du sugen på att investera i den tveklöst heta modetrenden? Här listar vi våra rutiga favoritplagg och självklart också tips på hur du bäst stylar dem.

1. Rutig höstklänning

Söt rutig höstklänning med smockade detaljer från &Other Stories. Köp den här för 890 kronor.

2. Hundtandsmönstrad tröja

Stickad tröja med korta ärmar i hundtandsmönster. Klicka hem den för 299 kronor hos H&M.

3. Ginghamrutig blazer

Sätt färg på hösten i denna rutiga blazer med skräddad midja. Spana in den här.

4. Rutig kjol från H&M

I höst bär vi gärna denna söta kjol tillsammans med en rutig stickad polotröja och ett par höga läderstövlar. Endast 199 kronor.

5. Schackrutig stickad tröja

Mysig stickad tröja i schackrutigt mönster från &Other Stories. Klicka hem den här.

6. Chiffongklänning i rutigt mönster

Vacker rutig chiffongklänning i höstiga färger från H&M. Här kan du just nu klicka hem den på rea.

7. Trendig omlottblus

Rutig omlottblus med ballongärmar. Finns att köpa här för 599 kronor.

8. Klänning med stor krage

Långklänning i stort rutigt mönster. Denna klänning har också höstens trendiga stora bluskrage. Du hittar den här.

9. Kort jacka från NA-KD

Snygg kort jacka i rutigt mönster. Köp här för 699 kronor.

10. Snygga rutiga kostymbyxor

De perfekta dra-på-sig-byxorna i höst! Både trendiga och bekväma. De blir dina för 890 kronor här.

11. Lång skjortjacka

Lång skjortjacka från H&M. För en extra stilsäker styling, bär den över en rutig klänning. Klicka hem den för 499 kronor här.

12. Rutig kavaj

En klassiskt rutig dubbelknäppt kavaj från &Other Stories. Köp den för 1 450 kronor här.

13. Klänning från Envii

Söt och kaxig klänning från Envii i ljust rutigt mönster. Just nu 50 procent rabatt.

14. Rutiga byxor

Snygg rutig kick flare-byxa i grått. Spana in dem här hos Lindex.

15. Plisserad kjol från Lindex

Plisserad kjol i färgglatt rutigt mönster. Matcha med en beigerutig blus och loafers. Klicka hem den på rea här.

16. Rutig skjorta

Rutig skjorta i ullblandning från modevarumärket Sisters Point. Finns att köpa här.

17. Smockad blus med puffärm

Denna topp blir definitivt vår go to! höst! Underbar smockad blus med trendig puffärm. Finns att köpa för bara 249 kronor här.

Styla med...

...rutiga accessoarer för att höja trendfaktorn på din outfit. More is more!

1. Supersnygga klackar från lyxiga Rodebjer. Shoppa dem här för halva priset.

2. Rutig scrunchie från Glitter. Endast 15 kronor här.



3. Söt axelremsväska från &Other Stories. Finns här för 690 kronor.

4. Rutig scarf från Lindex. Köp den för 199 kronor här.





