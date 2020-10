Höstens jackor och kappor – här är säsongens hetaste köp

Den svenska hösten är officiellt här. Det är dags att plocka fram och se över ytterplaggen. Kanske plockar du fram din kära regnjacka eller den där dyra kappan som du investerade i för att kunna ha säsong efter säsong. Toppenbra! Men om du vill komplettera garderoben med någon av höstens trendigasteval, så har vi precis det du behöver. Här är vår trendspaning!

Trendspaning 1: Rutigt

Det är knappast en nyhet för någon, vid det här laget, att rutigt är höstens tveklöst trendigaste mönster. Liten eller stor, färgglad eller monokrom, argyle eller hundtand – vi älskar rutan i alla dess former! När det kommer till ytterplaggen är rutigt ett återkommande mönster under hösten och givetvis i större skala i år. En rutig jacka eller kappa höjer med andra ord enkelt trendfaktorn på hela din outfit. Och let's face it, det gör också dessa mörkare månaderna lite roligare.

Foto: Filippo Fior/Vogue Runway

JW Anderson AW20.

Foto: Alessandro Lucioni/Vogue Runway

Victoria Beckham AW20.

Trendspaning 2: Poncho/cape

Satsa på en poncho eller en cape i höst om du vill vara riktigt trendig. Detta underbara plagg har gjort comeback och fullkomligt exploderar denna säsong. Det är dessutom det perfekta övergångsplagget från sommar till höst eller höst till vinter. När vädret fortfarande svänger ganska kraftigt mellan varma och kalla temperaturer – ja då är en detta ytterplagg en riktig mångfacetterad lifesaver!

Foto: Filippo Fior/Vogue Runway

Isabel Marant AW20.

Foto: Filippo Fior/Vogue Runway

JW Anderson AW20.

Trendspaning 3: Skinnjackan

Skinn är ett otroligt tidlöst material, så även skinnjackan. Hösten 2020 känns lädertrenden riktigt relevant på såväl byxor, som skjortor, som skor och såklart även som ytterplagg. Du kan satsa på äkta skinn, PU-läder, veganskt läder eller lackat läder. Om du verkligen vill höja trendnivån ett snäpp skall du satsa på en jacka eller kappa med markerad midja.

Foto: Alessandro Lucioni/Vogue Runway

Balenciaga AW20.

Foto: Filippo Fior/Vogue Runway

Marc Jacobs AW20.

Trendspaning 4: Dunjackan

Dunjackan har i några år nu varit påväg mot en mer dressad variant än den där stora tjocka Michelin-liknande varianten du säkert hade på skolgården som barn. Vi ser många tunna modeller, quiltade favoriter och genomtänkta detaljer i butikerna. Dunjackan har tagits från friluftslivet och in till storstadspulsen. Prada visade upp en tunn dunkappa med stora slag och markerad midja. Vi absolut älskar den!

Foto: Filippo Fior/Vogue Runway

Prada AW20.