Rögles fall: "Fruktansvärt tungt"

Förlängningsförlusten mot Färjestad, 4–5, gör att säsongen är över.

I fjol nådde Rögle sin första SM-final i historien där det dock blev förlust mot Växjö.

I år skulle fullträffen komma och Rögle visade alla kvaliteter genom att vinna både CHL och grundserien i SHL.

— Just nu är det väldigt tomt. Det är tungt att förlora och vi kom tyvärr inte upp i samma nivå i slutspelet som vi har visat under 52 omgångar, säger Bengtsson till C More och fortsätter:

— Det började mot Oskarshamn där vi får byta spelstil och får tråckla oss igenom deras spel. Lite där glömmer vi bort vår identitet inför semifinalerna.

Rögle behövde sju matcher för att besegra Oskarshamn i kvartsfinal och mot Färjestad hamnade laget i underläge direkt när man förlorade de två första matcherna.

— Vi har haft oflyt med skador och sjukdomar under hela slutspelet. Jag skyller inte på det, men det har studsat emot oss. Vi hade lägen i dag att ta det till en sjunde match, säger Bengtsson.