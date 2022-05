Färjestad pikade Omark: "Ett kul skämt"

Linus Omark intervjuades i C More inför den tredje perioden i tisdagens tredje SM-final och skickade då en rejäl salva mot Färjestads tränarstab, inte minst till assisterande tränaren Thomas Rhodin.

— Mitell (Tomas, huvudtränare) eller vad han nu heter, och Rhodin ... Rhodin var den vekaste spelaren jag har sett, och så ska han gnälla för att man är vek. Jävla sopa. Jag är bara less på det, sade Omark i C More.

På onsdagen fortsatte gliringarna. På mediakuben i Löfbergs arena syntes Rhodins och Omarks ansikten med deras respektive SHL-meriter uppradade. Rhodins var fylld av SM-medaljer, medan Omarks meritlista var tom.

— Det var ett kul skämt tycker, det får vi bjuda på. Det är kul med känslor – det är så det ska vara i ett slutspel tycker jag, säger Thomas Rhodin till Värmlands Folkblad.

Omark tar det hela med ro.

— Han har väl nästan bara spelat i SHL, säger Omark till TT.

TT: Vad tycker du om gnabbandet fram och tillbaka, är det kul?

— Det är väl kul. Jag har aldrig klagat på att han var en dålig hockeyspelare. Det jag sa, "vek", det är inget mot hans hockeykunnande. Han var en fantastisk hockeyspelare, fortsätter han.

TT: Det blev en hel del reaktioner på ditt utspel.

— Ja, det är väl så det är när man inte tänker sig för vad man säger och bara pratar ut, säger Omark.

Luleå vann den senaste matchen med 5–4 efter förlängning och leder finalserien med 2–1 i matcher. Nästa match spelas i Karlstad på torsdag.