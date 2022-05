Djurgården krossade skadeskjutet Malmö FF

Det tog bara en kvart innan MFF:s Matej Chalus nickade in 1–0 i egen bur.

Ytterligare en kvart senare small det återigen bakom Ismael Diawara i bortamålet.

Djurgården slog en snabb frispark innan bollen till slut hamnade vid Magnus Erikssons fötter utanför straffområdet. Eriksson lyfte in bollen i boxen till Hjalmar Ekdal som sög ner den på bröstet innan han dunkade in kulan i nät.

— Det är kyligt, jag ser att Mange (Magnus Eriksson) får bollen med vänsterfoten, rättvänd. Då vet jag att den kommer där. Jag ser till att finna mig på rätt ställe, sedan kommer bollen helt perfekt, jag ser att försvararen framför mig försöker ta den, så det innebär att jag har lite tid. Det är ren instinkt, bara att ta emot den och dra den på volley, sade Ekdal till Discovery+ i paus.

MFF-tränaren: Måste ta ansvar

— Det är inte tillräckligt bra, vi spelar lite halvbra fotboll till och från, men i de avgörande lägena är vi inte tillräckligt resoluta i eget försvar och egen box som vi varit hittills den här säsongen. Det är inte tillräckligt bra helt enkelt, konstaterade Malmös Felix Beijmo i paus.

Tränare Milos Milojevic var inte heller han nöjd.

— De som spelar måste ta lite ansvar. Inte ansvar för allt, men det är också lite som de måste göra på planen, sade han inför andra halvlek.

Malmö FF:s trupp var rejält sargad inför avspark, med namn som Oscar Lewicki, Søren Rieks, Johan Dahlin, Niklas Moisander, Adi Nalic och Anders Christiansen på skadelistan.

Dessutom var Veljko Birmacevic och Lasse Nielsen sjuka, medan Isaac Kiese Thelin, Ola Toivonen och Jo Inge Berget inledde på bänken.

Målkalas

Men Djurgården visade ingen som helst pardon.

20 minuter in på andra skyfflade Isak Hien in 3–0 på en hörnretur och bara minuter senare dunkade nyss inbytte Joel Asoro in 4–0.

Det kunde ha blivit mer, men slutsiffrorna landade på 4–0 för hemmalaget.

— Jag är glad för allas skull, jag kan inte beskriva det. Det spelar ingen roll om jag gjorde mål, jag hade ändå varit glad i dag, mös Asoro vid slutsignal.

I och med segern tog sig Djurgården förbi MFF och upp på fjärde plats i tabellen. Båda lagen står på 15 inspelade poäng efter nio spelade omgångar. Upp till AIK i topp saknas fyra poäng.